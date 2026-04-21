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HGC環電推出5G流動上網Plan 月費98元30GB兼送內地數據

商業創科
更新時間：20:00 2026-04-21 HKT
發佈時間：20:00 2026-04-21 HKT

本港電訊商HGC環球全域電訊（下稱HGC環電）宣布，推出新品牌HGC Mobile，提供流動通訊服務。有關流動通訊月費計劃由和記電訊香港（215）提供，官網顯示，其最平的5G月費計劃為30GB，每月98元，豁免行政費並送4GB內地數據。

HGC：強化整體業務版圖

HGC環電消費及大眾市場商務總裁胡高鵬表示，該公司憑藉多年來提供穩定可靠的家居與商業寬頻服務，穩佔香港主要寬頻服務電訊營辦商之列，今次推出HGC Mobile，標誌著其發展進一步強化整體業務版圖。他指出，將會持續提升服務能力及繼續本地投資，擴展HGC環電的消費者生態圈，提升巿場競爭力。

HGC環電又指，新客戶可享「一站式家居寬頻+流動通訊」組合，月費低至285元起，可獲1000M家居光纖寬頻連話音服務，贈送HGCmore電子優惠券，以及兩個HGC Mobile月費計劃。

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