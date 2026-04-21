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和記電訊推全港首批無人駕駛拖車 正式進駐貨櫃碼頭

商業創科
更新時間：18:39 2026-04-21 HKT
發佈時間：18:39 2026-04-21 HKT

和記電訊香港宣佈，正式為和記港口信託旗下香港貨櫃碼頭的「全港首批無人駕駛拖車」提供5G網絡支援 。以高速、穩定的5G技術跨越傳統通訊界限，讓無人駕駛拖車在貨櫃碼頭範圍提供高效服務。

5G「黃金頻譜」助力 實現繁忙碼頭無縫操作

在貨櫃碼頭如此複雜且繁忙的環境下，無人駕駛拖車的精準度與穩定性至關重要 。和記電訊香港指出，旗下企業品牌「3Business」早前針對碼頭運作環境，進行了多次深入的網絡測試與技術調校 ，務求無人駕駛拖車於貨櫃碼頭的繁忙環境下可 無縫操作。另外，「3Business」將會研究於碼頭引入 5G 毫米波（mmWave）網絡，以更高頻寬的服務， 為智慧港口開拓更多創新的應用可能。 

事實上憑藉5G黃金頻譜具備的「超高速」及「極低時延」兩大特性，貨櫃碼頭已成功採用多個智慧方案。為配合全港首批無人駕駛拖車投入運作。而和記電訊香港對智慧港口的佈局早在2020年起，該公司已在和記港口信託旗下香港貨櫃碼頭全面設置5G基站，令其成為全港首個擁有全面5G覆蓋的貨櫃碼頭 。

 

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