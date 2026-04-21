Buy&Ship推收藏品買賣App 整合Mercari及前Yahoo!拍賣商品
更新時間：17:32 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:32 2026-04-21 HKT
發佈時間：17:32 2026-04-21 HKT
跨境電商平台Buy&Ship正式宣布推出全新手機應用程式「Collect2day」，成為全港首個專為收藏家而設的收藏品專屬APP。該應用程式深度整合多個熱門平台，包括JDirectItems Auction（前 Yahoo! 拍賣）及Mercari等，涵蓋超過5,000萬件可購商品。
聯合創始人兼首席執行官李兆倫表示，公司洞察到香港收藏市場快速增長卻缺乏專業工具的痛點，Collect2day結合Buy&Ship多年跨境物流經驗與尖端數位工具，相信將大幅提升收藏體驗的效率與樂趣，並推動香港成為亞洲收藏科技的領先者。
推數字保險庫功能
Buy&Ship指，Collect2day專注「收藏品買賣」領域，無論是稀有Pokémon卡、限量版公仔、MTG卡牌、K-pop周邊，或是復古經典收藏品，均可享受到更專業、更便捷的購買、代標及跨境運送一站式服務。
該公司又指，有別於其他應用程式，Collect2day用戶下單後無需額外操作，即可自動完成跨境運送 流程，APP獨家推出「數字保險庫（Vault）」功能，支援集換式卡牌（TCG）藏品數位化管理與實時市場價值追蹤，協助用戶輕鬆管理藏品、即時追蹤市場價值及掌握升值潛力。
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