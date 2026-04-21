香港電訊推AI防火牆 月費數百元攻中小企網絡安全

香港電訊（6823）聯同香港應用科技研究院推出AI驅動防火牆方案，針對中小企網絡安全資源不足的痛點，月費僅數百元，遠低於傳統動輒過萬元的防護設備，即日起全面推出市場。

該方案搭載專利AI入侵偵測及防禦系統，可實時分析網絡流量、數據包大小及傳送頻率，自動識別可疑行為並即時攔截攻擊。其升級版IPS威脅特徵庫提供超過2萬個特徵識別，較同類知名產品多出14%。方案整合WiFi功能，節省安裝空間，搭配2500MB光纖寬頻服務，用戶可透過線上報表查看攔截記錄，無需專業IT知識即可操作。服務涵蓋零售、餐飲、物流、美容等行業，現已獲個別中小企試用。

香港電訊商業客戶業務董事總經理吳家隆表示，中小企作為本港經濟支柱，網絡安全資源相對不足，傳統方案投資大且欠缺專業人手管理。新方案以高性價比、一站式服務配合7×24小時安全運營中心，全面降低部署門檻。

落馬洲設聯合實驗室 聚焦AI及低軌衛星

香港電訊同日與應科院簽署合作備忘錄，於落馬洲河套港深創科園設立聯合研發實驗室，成為園區去年12月開園後首批進駐項目之一。實驗室位於8號大樓，聚焦人工智能、5G/6G、低軌衛星、低空經濟、網絡安全及物聯網六大領域，預計今年年中正式進駐，現階段研發合作已展開。

吳家隆透露，低軌衛星通信是重點方向之一，本港偏遠地區及海事場景已有需求，未來技術成熟後有望拓展至大灣區及海外市場。初期投入金額不便透露，集團將在人才及技術上全力支持，應科院負責前沿研發，港電訊負責市場轉化，形成產研互補鏈條。

