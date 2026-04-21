韓劇可鑑 影視產業創意為大｜林小珍

筆者趁復活節假期，與家人飛了一轉韓國首爾，正值櫻花季節，便安排了全家穿上傳統韓服，在櫻花樹下拍照，仿如古裝韓劇女主角，將會跟美男子發生一段浪漫的愛情故事。晚上在酒店打開電視，看到各電視頻道和串流平台，熱播中的《神與律師事務所》、《依然閃亮》，還有由IU主演的古裝劇《21世紀大君夫人》的預告片，題材五花八門，完全是創意爆棚。反觀內地影視圈不乏人才和資源，但國際影響力卻遠不及韓國，或許是發揮創意的空間不足，而數碼科技的媒體生態，更將兩者差距擴大。

韓劇題材推陳出新

香港觀眾觀看韓劇多年，由千禧初開始的 《藍色生死戀》、《天國的階梯》及《大長今》。當時的韓劇以偶像愛情劇和家庭倫理劇為主，再輔以一些古裝劇，題材算不上新頴，但憑着主角的顏值，加上唯美的拍攝手法，開始吸引到亞洲區的電視台紛紛購入播映權。

韓國的影視界並沒有因為在海外市場開始取得成功，而無限複製過往的成功方程式，反而不斷加入新元素，例如參考西方皇室概念的《宮》、古裝校園劇《成均館緋聞》以及懷舊劇《請回答》系列，甚至是諷刺政界腐敗的《Assembly》。這些題材有些違背史實，有些天馬行空，同樣百花齊放，不但在當地大受歡迎，甚至令韓劇在海外吸引新的觀眾群。

演算法令偏門題材更易成功

與此同時，串流平台的興起，將韓劇帶上一個前所未有的高峰。有別於傳統電視台要以大眾口味為依據，集中製作最主流的題材，串流平台運用演算法，將有相同喜好的觀眾與相應的內容聯繫起來，讓非主流的題材，都可以找到知音，令過往被視為偏門的內容，都可以形成一個市場，同時亦令市場變得碎片化。

韓國的製作人深明此道，因此勇於嘗試更多冷門的題材，例如加入奇幻元素的《鬼怪》和《德魯納酒店》、以南北韓政治背景包裝的《愛的迫降》，以至題材和市場迴響都空前的《魷魚遊戲》，造就韓劇可以全方位攻陷不同市場。

內地影視創意不足限制多

反觀內地製作在資源上往往比韓國有過之而無不及，但進軍國際的能力卻遠遜於韓國。一方面，內地不少製作單位面對投資者的壓力，只會不斷重覆過往賣座的題材，造成「霸總遇上灰姑娘」、「重生復仇」、「逆襲惡家婆」等題材無限「翻炒」，變成充斥網上的腦殘微短劇，甚至製作英文版嘗試打入海外市場，雖然可以賺取短期流量，但影響力欠奉。

另一方面，就算內地劇集偶有佳作，例如早年的宮鬥劇，美術和服裝堪稱一絕，但奈何突然間因被指服裝暴露，以及太多爾虞我詐的橋段而被叫停。另一例子是上星期才播畢的《逐玉》，取得全網36億次點播的佳績，但卻因為飾演武安侯謝征的男主角張凌赫妝容太過精緻，惹來官方媒體「粉底液將軍」的狠狠批評，指當下影視劇「價值觀向顏值觀讓步」。

筆者作為資深劇迷，閱劇無數，坦白講確要為粉底液將軍抱不平。筆者既欣賞故事設計呈現的矛盾和張力，例如女主角劏豬女的豪邁和男主角的深沉但溫柔，人物刻劃細緻，同時亦被一眾男角的高顏值所吸引。對的，看來是這麼膚淺。故事內容不能完全反映現實，但在觀眾的角度很多故事根本就不需要這麼嚴肅真實，看劇集的人就是為了要逃避現實，才跳入光影娛樂世界，祈求一刻輕鬆歇息。

觀眾各有各口味，不喜歡粉底液自然會棄劇熄機，另選新劇目。電影電視屬於創意產業，是經典還是垃圾？自然由觀眾分曉。粉底液在光影世界出現了百年，為何只有張凌赫成為口中的粉底液將軍？說到底就是《逐玉》的製作團隊不是在燈光化妝和美術等各方面做到一絲不苟，出現這樣的佳績才吸引了輿論的眼球。明明是製作上的「加分位」才會被抽秤。

影視產業攻國際 須容讓創意行先

在碎片化的數碼媒體生態，觀眾都拒絕成為填鴨，不再被主流媒體強推單一內容，不怕你偏風奇特，只怕選擇不夠，從事內容製作最重要的是創意，所謂「百貨應百客」，媒體必須提供最多元化的內容，觀眾的口味許多時會自然追上。文化創意產業就是要勇於創新，突破框框，才能成就尚品。要打造影視更上一層樓，「低階的限制」及來自道德高地的批判不但沒有為產業帶來好處反而窒礙國家千億文化及娛樂產業發展。

林小珍