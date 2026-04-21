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港鐵據報計劃發行首筆港元債 籌集150億 或今日完成定價

商業創科
更新時間：15:27 2026-04-21 HKT
發佈時間：15:27 2026-04-21 HKT

據彭博報道，港鐵（066）周二（21日）開始推介其首筆港元公募債券，籌集約150億港元，進一步推動本地貨幣債券市場規模。其中一位知情人士更指出，截至周二早上認購額已超過300億港元。

報道又引述消息指出，港鐵計劃發行5年期、10年期與30年期債券，初步價格指引分別約為3.2厘、3.65厘與4.3厘，最早可能在周二完成定價。

報道提到，過往大多數以港幣計價的債券發行都是私募或非上市交易，但隨著港幣成為了伊朗衝突的避險貨幣，提振了對這類債券的需求。根據彭博彙編數據顯示，今年以來，企業和政府發行人透過此類公開宣布的交易籌集了341億港元，創下同期紀錄。
 

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