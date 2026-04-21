Adobe推AI代理平台助自動化營銷 夥逾30科企建生態圈 「不擔心AI讓軟件過時」

據外媒報道，設計軟件巨頭Adobe宣佈，推出全新AI代理平台「CX Enterprise」，可協助企業客戶實行自動化數碼營銷。同時，Adobe亦宣布將與包括亞馬遜、微軟、Anthropic、OpenAI和Nvidia在內30多間公司展開合作，允許客戶跨平台使用AI代理處理數碼營銷任務，並稱此舉將打造業內最廣泛AI代理生態圈。

提升客戶參與及銷售表現等

Adobe在拉斯維加斯舉行的年度數碼營銷大會上宣佈，推出名為「CX Enterprise」的AI代理平台，以提升企業的客戶參與度及銷售表現等。至於Adobe另一亮點是名為「Adobe CX Enterprise Coworker」的AI代理，能獨立協調多個AI代理，並收集相關業務數據以執行營銷計劃。

「看空者完全搞錯」

Adobe行政總裁Shantanu Narayen表示，並不擔心AI會讓傳統軟件過時，認為「看空者完全搞錯」。事實上，創意公司將迎來比以往任何時候都更多的機會，但公司必須駕馭好這一點。他又提到，「將會看到更多以人工智能為先導的應用。這一點毋庸置疑，商業模式也將隨之改變」。

今年股價累跌近30%

另一方面，Adobe的競爭對手如Canva及Anthropic近期亦相繼發佈AI設計新工具，進一步加劇市場競爭。在AI將對傳統軟件供應商造成顛覆性影響的憂慮下，Adobe（ADBE）股價今年以來更累跌約30%。不過，公司截至2月底季度收入仍錄得12%升幅，達64億美元。

有市場分析則指，軟件供應商掌握客戶的關鍵業務數據，難以被輕易取代。國際數據資訊（IDC）研究總監Gerry Murray表示，對於大型企業而言，Adobe的AI產品已準備好在受監管及複雜的環境中投入使用，具備一般消費級AI工具缺乏的管治與合規控制機制。