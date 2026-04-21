SpaceX據報本周舉行3日分析師閉門會議 尚餘兩個月遊說接受1.75萬億美元估值

馬斯克旗下SpaceX正在推進IPO之際，據路透引述消息指出，SpaceX本周將於德州的發射場地和田納西州的大型數據中心，與分析師舉行3天閉門會議以作交流。報道提到，SpaceX財務總監Bret Johnsen還有大約兩個月的時間，以說服華爾街頂級分析師及投資者，接受公司價值高達1.75萬億美元的估值。

與會者需上交電子設備

報道指出，有關推介活動將於周二在德州星際基地（Starbase）舉行，屆時將舉行全天會議和分析師參觀活動；另有一批代表機構投資者（包括大型共同基金和退休基金）的分析師將於周三在Starbase參加另一場簡報會。

此外，這些分析師亦已受邀於周四前往田納西州孟菲斯的Colossus數據中心，以考察「巨硬」（Macrohard）項目。為確保資訊不外流，與會者需上交電子設備方可參加會議。另外，一些計劃出席會議的分析師也收到了SpaceX 的機密註冊文件副本，但包含的資訊有限。

馬斯克擬獎勵散戶投資者

在分析師日活動結束後大約兩周，SpaceX預計將為部分華爾街分析師舉辦一場單獨的「建模日」（Modeling day），其中一些分析師所在的銀行亦參與這筆交易。在這樣的會議上，公司通常會向分析師介紹其財務預測、商業理念及其他關鍵數據，以幫助分析師在上市前計算其獲利預測。

值得一提的是，馬斯克還計劃獎勵那些將Tesla股價推至不合邏輯的高位的散戶投資者。早前有報道指出，他計劃將SpaceX約30%股份留給散戶投資者，並在6月8日當周路演開始後，接待其中1,500名投資者參觀星際基地。馬斯克也將向來自英國、歐盟、澳洲、加拿大、日本和韓國的國際散戶投資者開放首次股票銷售認購。

