Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小米龍蝦「Xiaomi miclaw」擴至PC、Mac及有屏音箱等平台

商業創科
更新時間：14:13 2026-04-21 HKT
發佈時間：14:13 2026-04-21 HKT

小米（1810）宣佈，Xiaomi miclaw（龍蝦）正式擴大其小範圍封測（closed beta）範圍，首次登陸個人電腦（PC）、Mac及有屏音箱等終端裝置，即日起開放予用戶申請測試資格；同時意味其Agent（代理）能力首次覆蓋「人車家全生態」系統，可在不同裝置發現及管理海量的米家智能設備， AI助理可自主分析並調動不同裝置執行任務。

支援裝置可一鍵安裝

公司表示，Xiaomi miclaw是基於小米自研的MiMo大模型所建構的AI交互測試產品，早前於3月6日已率先在手機端上線並開啟小範圍封測，成為內地首款手機端AI智能體應用。隨着是次封測品類擴大，Xiaomi miclaw現已覆蓋手機、平板、PC、Mac及有屏音箱等五大終端平台。

公司又指，Xiaomi miclaw實現了簡易部署及「開箱即用」，所有支援的裝置均可一鍵安裝，底層由小米自研的MiMo大模型驅動，並預載了豐富的技能（Skill）及第三方MCP服務，更可自建技能，令其功能可像安裝應用程式（App）般不斷擴展，打造個人化的AI助理。

實現跨裝置記憶同步

是次升級的最大亮點，在於實現了跨裝置的記憶同步與任務協同。用戶的個人習慣、偏好以至待辦事項，可透過雲端在手機、平板及電腦等不同裝置間同步，實現「換裝置不換腦」的無縫體驗。

此外，它亦支援任務在不同裝置間流轉，例如在電腦上未完成的工作，可無縫轉移至手機上繼續處理。用戶甚至可以透過手機「指揮」電腦執行特定任務，反之亦然。

小米表示，Xiaomi miclaw是集團「人車家全生態」戰略的關鍵一環，目前處於封測階段，相關功能仍在快速迭代中。集團未來將持續推動AI技術融入現實場景，加速賦能「人車家全生態」。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
鍾培生對林作拳賽遭非法盜播 入稟索賠逾5000萬元 高院下令前新城DJ凌志灝僅需賠175萬元
社會
4小時前
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
照片瘋傳！粉嶺站疑有「便衣」捉逃票？港鐵澄清揭「神秘人」真正身份：並非便衣｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
麥當勞隱藏點餐技巧！1方法慳$8.5買豬柳漢堡餐 網民：2026仲有人唔知？
飲食
2026-04-20 13:27 HKT
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
2026-04-20 09:00 HKT
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱 神秘中年女子手拖手全程攙扶 肚腩如鼓飽受病痛困擾
83歲黃一飛激罕返港舉步維艱  神秘中年女子手拖手全程攙扶  肚腩如鼓飽受病痛困擾
影視圈
6小時前
00:49
4分鐘2宗奪命車禍│油塘港鐵站對開30歲內地女子捱貨車撞 頭髮被扯甩掛倒後鏡 送院不治
突發
3小時前
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
$1換購盒裝特大雞蛋！百佳超市推6大優惠 慶祝「佳蛋仔」生日
飲食
20小時前
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
地產中介放售公屋盤稱「全新靚裝修連電器」 惟屋內1設計遭網民群嘲：法證先「風」？
生活百科
2026-04-20 15:08 HKT
港漂七年六遷最愛紅磡 明言無懼殯儀館 首重賺錢視港為最佳選擇｜租盤Million
港漂七年六遷最愛紅磡 明言無懼殯儀館 首重賺錢視港為最佳選擇｜租盤Million
樓市動向
9小時前
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
唐鶴德患眼疾缺席張國榮紀念活動  《東周刊》獨家揭億元身家生活  兩神秘男孩陪伴解寂寞
即時娛樂
5小時前