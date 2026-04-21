小米龍蝦「Xiaomi miclaw」擴至PC、Mac及有屏音箱等平台

小米（1810）宣佈，Xiaomi miclaw（龍蝦）正式擴大其小範圍封測（closed beta）範圍，首次登陸個人電腦（PC）、Mac及有屏音箱等終端裝置，即日起開放予用戶申請測試資格；同時意味其Agent（代理）能力首次覆蓋「人車家全生態」系統，可在不同裝置發現及管理海量的米家智能設備， AI助理可自主分析並調動不同裝置執行任務。

支援裝置可一鍵安裝

公司表示，Xiaomi miclaw是基於小米自研的MiMo大模型所建構的AI交互測試產品，早前於3月6日已率先在手機端上線並開啟小範圍封測，成為內地首款手機端AI智能體應用。隨着是次封測品類擴大，Xiaomi miclaw現已覆蓋手機、平板、PC、Mac及有屏音箱等五大終端平台。

公司又指，Xiaomi miclaw實現了簡易部署及「開箱即用」，所有支援的裝置均可一鍵安裝，底層由小米自研的MiMo大模型驅動，並預載了豐富的技能（Skill）及第三方MCP服務，更可自建技能，令其功能可像安裝應用程式（App）般不斷擴展，打造個人化的AI助理。

實現跨裝置記憶同步

是次升級的最大亮點，在於實現了跨裝置的記憶同步與任務協同。用戶的個人習慣、偏好以至待辦事項，可透過雲端在手機、平板及電腦等不同裝置間同步，實現「換裝置不換腦」的無縫體驗。

此外，它亦支援任務在不同裝置間流轉，例如在電腦上未完成的工作，可無縫轉移至手機上繼續處理。用戶甚至可以透過手機「指揮」電腦執行特定任務，反之亦然。

小米表示，Xiaomi miclaw是集團「人車家全生態」戰略的關鍵一環，目前處於封測階段，相關功能仍在快速迭代中。集團未來將持續推動AI技術融入現實場景，加速賦能「人車家全生態」。

