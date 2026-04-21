亞馬遜擬最多250億美元投資Anthropic 鎖定千億雲端合約
更新時間：12:19 2026-04-21 HKT
發佈時間：12:19 2026-04-21 HKT
發佈時間：12:19 2026-04-21 HKT
亞馬遜宣佈，將向AI初創公司Anthropic投資最多250億美元，而Anthropic亦承諾未來十年投入超過1,000億美元用於亞馬遜的雲端技術與晶片。Anthropic表示，此交易是以3,500億美元的估值達成，且未計入本輪新資金，這代表亞馬遜享有比其他投資者更優惠的條件，目前Anthropic估值約為8,000億美元。受利好消息影響，亞馬遜股價在盤後交易上漲約3%。
先投資50億美元
根據最新協議，亞馬遜計劃先向Anthropic投資50億美元，若Anthropic達到特定里程碑，未來將再追加200億美元。這筆投資是在亞馬遜此前已向該公司投資80億美元的基礎上追加。
此外，亞馬遜亦對其他大型AI初創公司進行投資，早前該公司宣佈擬向OpenAI投資最多500億美元。
儘管亞馬遜自家推出的「Nova」等AI模型未像競爭對手一樣引發市場迴響，但亞馬遜仍是AI雲端運算等關鍵基礎設施的領先供應商。亞馬遜預期，今年資本開支將達約2,000億美元，主要用於AI研發。
長遠算力目標高達5吉瓦
Anthropic在聲明中指出，預期到今年底，將透過亞馬遜的Trainium2及Trainium3晶片實現約1吉瓦的運算能力，長遠目標是將相關算力提升至高達5吉瓦。亞馬遜行政總裁Andy Jassy表示，Anthropic採用Trainium晶片，正好體現雙方在定制晶片領域上共同取得的進展。
Anthropic於今年2月完成一輪300億美元的融資，當時該公司估值為3,800億美元；此後更吸引投資者提出超過8,000億美元估值的投資報價。
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