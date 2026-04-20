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國泰頭等貴賓室「寰宇堂」重開 林紹波：提升旅客每個環節體驗

商業創科
更新時間：21:20 2026-04-20 HKT
發佈時間：21:20 2026-04-20 HKT

國泰航空（293）宣布，設於香港國際機場的「寰宇堂」頭等貴賓室重新開幕，將於4月22日以升級改造的新形象正式重投服務，並在今日率先揭幕，標誌國泰航空為香港及全球重要航點推行的機場貴賓室全面升級計劃揭開新一頁。國泰行政總裁林紹波表示，正投資遠超一千億元，用於機隊、客艙、機場貴賓室及數碼創新，將持續提升旅客在每個環節上的體驗。

紐約甘迺迪機場將迎首個貴賓室

國泰指，航空貴賓室全面升級計劃，由以香港「逸連堂」貴賓室及國泰北京貴賓室揭開序幕，除了「寰宇堂」頭等貴賓室外，亦將於今年稍後時間當紐約甘迺迪國際機場第六航廈啟用並遷入後，迎來當地首個專屬貴賓室。該公司指續，「寰宇堂」商務貴賓室亦會暫停服務以便進行翻新工程，並於2027年重開。

體現以人為本的堅持

國泰指，「寰宇堂」頭等貴賓室位於香港國際機場一號客運大樓的東翼，自機場於1998年啟用以來，是國泰航空地面服務的重要一環。該公司表示，是次升級改造融合當代美學與家居般的舒適氛圍，既保留原有的溫馨氣氛和熟悉感，亦完善空間規劃、餐飲和服務，提升旅客的舒適感受和提供更多私隱。

林紹波指，其重開是國泰旗艦貴賓室設計發展的重要里程碑，充分體現集團對以人為本的堅持。

 

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