證監公布新監管框架 准代幣化產品在二級市場買賣 首批料為貨幣市場基金

證監會今天（20日）公布新監管框架，推動在香港試行代幣化證監會認可投資產品的二級市場買賣，以長遠促進本港的數字資產交易活動，支持生態圈進一步蓬勃發展。首批產品預期主要為代幣化貨幣市場基金。證監會將檢視有關產品的運作情況，並會適時考慮擴大產品範圍。

已有13項產品向香港公眾發售

證監會就此發出的通函中載有新指引，主要目的在於利便代幣化證監會認可的開放式基金，在證監會持牌虛擬資產交易平台上進行二級市場買賣，進一步擴展可供散戶使用的受規管交易服務。然而，證監會亦會按個別情況，考慮容許場外二級市場買賣的安排。

自證監會於2023年底首次訂明代幣化相關監管框架以來，本港的產品發行人一直積極實現其產品的代幣化，並把握相關的市場機遇。截至今年3月止，已有13項代幣化產品向香港公眾發售，其代幣化類別股份的管理資產總值在過去一年增加至約7倍至107億元。

有見及此，推動全天候二級市場買賣正逢其時，可藉此透過受規管穩定幣及代幣化存款在有關交易中的潛在使用，進一步推動代幣化產品與Web3生態圈的融合。為應對代幣化開放式基金在二級市場交易中（尤其是在相關投資組合證券的正常交易時段以外的買賣）的流動性和投資者保障問題，新措施以現有適用於交易所買賣基金和證監會持牌虛擬資產交易平台的運作作為參照。有關措施涵蓋公平定價、有序交易、流動性提供和信息披露。

可於夜間和周末進行交易

證監會行政總裁梁鳳儀表示，在香港構建數字資產生態圈的進程中，新的監管框架標誌著又一重要里程碑，這一全方位綜合生態圈將兼具創新性和可擴展性，而且提供健全的投資者保障。新舉措容許傳統證券產品在代幣化後，可於夜間和周末進行交易，並透過使用受規管穩定幣及代幣化存款，促進全天候流動性，從而回應投資者在日益迅速變化和不確定的市場環境下的需求。