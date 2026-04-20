賽力斯獲「車載馬桶」專利 可加熱排出異味 遭笑言「搭便車」終於有畫面

內地新能源汽車市場競爭激烈，哪些車載卡拉OK、車載雪櫃早已不再新奇；不過，被視為「華為系」汽車品牌的賽力斯（9927）於4月10日獲得一項名為「車載便器及車輛」的實用新型專利，並大受網民熱議，當中更有人笑言，「搭便車」這個詞終於有了畫面。

馬桶從乘客座椅底部滑出

綜合媒體報道，賽力斯設計的這款馬桶，可以透過手動或語音啟動命令，讓馬桶從乘客座椅底部滑出，使用完畢後則可推回隱藏，而排泄物將收集在一個需要手動清空的污水箱。該馬桶同時配備一個旋轉加熱零件、風扇與排氣管，用於蒸發尿液、烘乾排泄物與排出異味。

盼滿足長途旅行如廁需求

賽力斯在專利申請書中提到，設計宗旨是為了滿足用戶在長途旅行、露營或待在車內時的如廁需求。不過，申請了專利亦不代表一定會量產，還要根據市場需求來決定，目前公司亦尚未宣布推出任何會配備廁所的車款。

內地汽車「捲」到生活層面

報道指出，賽力斯今次申請專利反映了內地汽車市場的競爭邏輯，已經從平台化、智能化等硬件層面，「捲」到了生活場景層面。針對市場需求而言，在內地假日繁忙時間時，不少汽車均會被堵在高速公路上，確實有「內急」需要，因此有關設計或許還真能解決有關問題。不過，有更多網民認為，若真的遇上大塞車，在車上準備一次性馬桶就能在戶外解決問題；相反，在車上解決的話，「想想就覺得噁心」。

勞斯萊斯特別版也曾有廁所

事實上，車內配備廁所大多出現在長途客運的客車上，但這也不是首次有轎車配備廁所。根據蘇富比拍賣行（Sotheby's）表示，英國汽車品牌勞斯萊斯（Rolls-Royce）於1906年至1926年間生產的「銀魅」（Rolls-Royce Silver Ghost）特別版就曾配置了電視機與廁所。

蔚來發明車載「足療按摩」

另一方面，除了今次「車載便器及車輛」之外，內地車企過往不時也傳出一些奇葩設計，例如去年上汽為智己LS9車型設計了隱藏式淋浴花灑、10L可加熱儲水箱和可拆卸浴簾，號稱「戶外也能實現洗澡自由」。

蔚來（9866）也發明了車載「足療按摩」功能，該功能被集成到後排座椅下方，支持揉捏、推拿、指壓等多種模式，並可聯動座椅加熱與腰部按摩。此外，極氪MIX更實現了車內打麻將及吃火鍋功能等等。