中銀「五一黃金周」延長3分行服務時間 去年跨境客日均開戶升逾3成

中銀香港宣佈，將於五一黃金周延長3家指定分行的服務時間，分別為銅鑼灣分行、廣東道中銀理財中心及屯門市廣場分行，以配合跨境客戶開戶及理財需要，香港國際機場銀行服務中心則全年營業。

延長分行服務時間

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理劉賽麗表示，去年五一黃金周期間，該行跨境客戶日均新開戶數目較去年全年日均數目上升超過3成，反映不少旅客趁黃金周假期訪港順道開立銀行賬戶。

該行表示，客戶到訪分行前，可通過網站及「微服務」平台預約辦理銀行服務，現有「中銀理財」或「私人財富」客戶則可聯繫專屬客戶經理安排會面。

預約到訪可參加抽獎

該行又指，3家指定分行於延長營業期間將提供開戶、賬戶重檢及財富管理等非現金交易服務，跨境服務大使會在現場解答客戶查詢，分行亦設有多種自助設備滿足各項銀行服務需求。預約到訪分行的客戶有機會獲得見面禮，以及參與理財「黃金賞」大抽獎和幸運財富賞。

此外，未能親身到訪分行的客戶也可在訪港期間透過手機銀行線上開戶或處理其他財務事宜，亦可致電客戶服務熱線。