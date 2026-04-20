煤氣夥騰訊簽戰略合作協議 推動能源產業數智化升級

中華煤氣（003）與騰訊（700）在香港簽署戰略合作協議。雙方將圍繞雲資源統一管理、數字化平台建設、大模型及AI應用、用戶營運能力提升、研發工具協同等方向展開深度合作，推動能源產業的數智化升級。此次簽約，是煤氣與騰訊在集團層面的全面戰略合作，旨在整合雙方資源，實現板塊協同、提質增效與AI創新加速。

6年前已與騰訊雲合作

早在2020年，煤氣旗下名氣家已與騰訊雲開展合作；2021年，港華能源與騰訊雲共同構建智慧能源生態平台，目前服務港華能源百餘個綜合能源項目；2023年，名氣家與騰訊雲在雲平台與大數據、人工智能、用戶經營等多個領域展開全方位戰略合作，為香港和內地4,600萬家庭用戶提供一站式生活服務解決方案。

經過6年來的合作，雙方已經取得了不少成果。名氣家基於騰訊雲推動名氣雲（TLC）平台的數字化底座升級與應用創新，並依托騰訊雲TBDS搭建中華煤氣集團大數據分析平台TAP（Towngas Analytics Platform），目前已支撐70多家旗下燃氣企業及香港業務開展大數據應用。

將成功經驗複製到香港

在AI應用方面，依托騰訊的AI算力與大模型技術，名氣家推出智能安檢、服務智能體等創新應用，顯著提升燃氣企業前線員工的服務效率；為了更好服務燃氣用戶，深度應用騰訊企業微信提升客戶觸達率；在研發方面，名氣家亦廣泛應用騰訊的AI研發工具以提升效率。

此外，雙方還將合作的成功經驗從內地複製到香港，完成了TAP平台跨陸港兩地的建設，還在香港推進業務系統建設升級。至於此次戰略簽約標誌著雙方合作邁入全新階段。未來雙方將圍繞核心業務上雲、數字化平台共建、大模型及AI應用落地、用戶經營等方向持續深化合作。