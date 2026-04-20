Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏利推全新年金及意外保險計劃 可提供終身保證入息

商業創科
更新時間：13:27 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:27 2026-04-20 HKT

宏利香港及澳門今日（20日）宣佈推出「宏瑞終身即期年金保險計劃」及「相伴無憂個人意外保險計劃」兩項全新保險方案 ，前者旨在協助客戶提升長遠財務儲備，後者則提供實用意外保障。

非保證終期紅利具增值機會

其中「宏瑞終身即期年金保險計劃」特色包括：由第一個保單月結日起，於受保人在世時支付終身保證每月入息；設有非保證終期紅利，提供潛在增值機會；若受保人確診14種指定危疾或精神疾病之一，可在無需退保的情況下，選擇鎖定部分當時可用的非保證終期紅利，提供額外財務緩衝。

此外，若受保人於80歲前確診嚴重認知障礙或柏金遜病，可於最長連續10個保單年度內收取額外年度賠償，以助應付醫療及長期護理相關開支。

指定意外事故提供雙倍賠償

至於「相伴無憂個人意外保險計劃」特色包括：若受保人因意外身故、喪失功能或傷殘或完全傷殘，可獲支付高達名義金額100%的賠償；若受保人於指定意外事故中受傷而導致意外身故、喪失功能或傷殘或完全傷殘，可獲支付雙倍賠償額。

同時，於保單退保、保單失效或受保人因非意外原因身故的情況下，可按已完結的保單年度，獲支付總適用保費一定百分比的現金保障，最高可達105%；以及投保過程無須回答任何健康問題，並提供終身意外保障，保費保證不變。


 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
5小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
2026-04-19 13:19 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
5小時前
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
14小時前
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
01:24
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
4小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
即時國際
5小時前
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
趙雅芝慘遭推撞向前仆畫面曝光 保安怒極反擊場面失控 遭狂迷緊盯生命屢受威脅
影視圈
4小時前