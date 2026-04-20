宏利推全新年金及意外保險計劃 可提供終身保證入息

宏利香港及澳門今日（20日）宣佈推出「宏瑞終身即期年金保險計劃」及「相伴無憂個人意外保險計劃」兩項全新保險方案 ，前者旨在協助客戶提升長遠財務儲備，後者則提供實用意外保障。

非保證終期紅利具增值機會

其中「宏瑞終身即期年金保險計劃」特色包括：由第一個保單月結日起，於受保人在世時支付終身保證每月入息；設有非保證終期紅利，提供潛在增值機會；若受保人確診14種指定危疾或精神疾病之一，可在無需退保的情況下，選擇鎖定部分當時可用的非保證終期紅利，提供額外財務緩衝。

此外，若受保人於80歲前確診嚴重認知障礙或柏金遜病，可於最長連續10個保單年度內收取額外年度賠償，以助應付醫療及長期護理相關開支。

指定意外事故提供雙倍賠償

至於「相伴無憂個人意外保險計劃」特色包括：若受保人因意外身故、喪失功能或傷殘或完全傷殘，可獲支付高達名義金額100%的賠償；若受保人於指定意外事故中受傷而導致意外身故、喪失功能或傷殘或完全傷殘，可獲支付雙倍賠償額。

同時，於保單退保、保單失效或受保人因非意外原因身故的情況下，可按已完結的保單年度，獲支付總適用保費一定百分比的現金保障，最高可達105%；以及投保過程無須回答任何健康問題，並提供終身意外保障，保費保證不變。



