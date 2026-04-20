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「細劉」劉鑾鴻擬全購利福國際3.5億美元債券

商業創科
更新時間：13:12 2026-04-20 HKT
發佈時間：13:12 2026-04-20 HKT

崇光百貨（SOGO）及啟德雙子匯營運商利福國際公布，控股股東、「細劉」劉鑾鴻提出，向一筆在港上市的3.5億美元債券作出全購。據了解，是次全購委託瑞銀私人銀行處理。

有關債券為3.5億美元、利率4.8%的保證債券，劉鑾鴻有意於二級市場按面值全數購入。

利福國際已於2022年私有化

利福指，目前劉鑾鴻持有該美元債約1.61億美元本金額，並計劃在今年6月18日到期前完成是次收購意向。

利福國際從事百貨店業務及特許專櫃銷售，旗艦品牌為崇光百貨，2024年旗下本港地標啟德雙子匯落成。利福國際於2022年私有化。
 

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