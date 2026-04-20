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AI新模型Mythos掀網絡安全憂慮 星金管局促銀行加強防範

商業創科
更新時間：12:24 2026-04-20 HKT
發佈時間：12:24 2026-04-20 HKT

隨着Anthropic推進最新AI模型Mythos，網絡安全機構對其憂慮亦已蔓延至亞洲。新加坡金融管理局聯同當地網絡安全局，敦促包括銀行在內的關鍵基礎設施營運商加強防禦，以應對由美國AI公司Anthropic最新模型「Mythos」引發的潛在威脅。Mythos是Anthropic推出的一款新型AI模型，但該公司目前認為其風險過高，不宜廣泛發布。

「必須加倍努力鞏固防線」

新加坡金管局發言人回覆彭博查詢時表示，當局正與當地網絡安全機構協調，以鞏固銀行等關鍵基礎設施的防禦能力。

該發言人強調，「金融機構必須加倍努力鞏固安全防線，主動識別並修補漏洞，同時提高對網絡衛生（cyber hygiene）的警覺性，包括及時進行安全更新。」發言人補充指，AI技術的進步將「加速發現及利用IT系統中的軟件漏洞」。事實上，新加坡網絡安全局早於本月15日已發文，警告類似的潛在風險，惟當時未有直接點名「Mythos」。

美官員曾急召華爾街高層開會

早前，美國財長貝森特及聯儲局主席鮑威爾已與華爾街銀行高層召開緊急會議，商討企業在系統防禦方面所採取的措施及潛在風險。目前正測試「Mythos」模型的摩根大通，其行政總裁戴蒙在近期的業績會議上坦言，AI技術的確加劇網絡風險，但同時亦提供更強大的防禦手段。

相關文章：貝森特及鮑威爾急召銀行巨頭 警剔AI或開啟新一輪網絡風險

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