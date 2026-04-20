Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

雷軍親自測試「新一代SU7 Pro」 直播15小時 京滬長征1313公里

商業創科
更新時間：11:56 2026-04-20 HKT
發佈時間：11:56 2026-04-20 HKT

小米（1810）董事長兼CEO雷軍上周親自領軍，進行了一場長達15小時的全程網絡直播，駕駛旗下最新發布的純電動車「新一代SU7 Pro」，完成由北京至上海的長途續航挑戰，以回應市場對其續航能力的關注。

全程開啟空調及智能輔助駕駛

是次長途實測於4月17日清晨6時35分由北京小米汽車工廠出發，至當晚9時40分抵達上海，全程實際行駛里程達1,313公里。是次測試車輛為新一代SU7 Pro，配備19吋輪轂（CLTC標稱續航902公里）。在全程開啟空調及Xiaomi HAD高階智能輔助駕駛系統下，錄得百公里平均電耗14.6kWh，最終剩餘3%電量，全程僅在山東臨沭服務區進行了一次由3%至滿電的充電。

雷軍在直播中表示，由公司高層親自進行長途路測是小米汽車自研發初期便建立的內部傳統，旨在切實體驗產品以作持續改進。他亦提及，是次高調直播是為了回應去年他個人一次非公開路測後，市場對車輛真實續航表現的廣泛關注與討論，希望以最透明的方式展示產品實力。

連串動作亦被視為小米為即將到來的北京國際車展進行的密集預熱。集團已確認，新一代SU7、YU7、SU7 Ultra等全系列車型，以及其「人車家全生態」戰略，將全面亮相於本月24日開幕的2026北京國際車展。雷軍在直播尾聲強調，將分析是次長征數據以不斷優化產品，並表明將持續透過直接溝通回應市場聲音，顯示其對汽車業務的決心。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
張曼玉罕現身北京「五官徹底分離」？  61歲零濾鏡最新顏值惹議  兩部位被指面目全非
影視圈
4小時前
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
23小時前
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
2026-04-19 10:00 HKT
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
廖子妤首奪最佳女主角 大馬來港逾10年追夢不惜裸露 與男友盧鎮業拍住上丨金像獎2026
影視圈
13小時前
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
金像獎2026完整得獎名單 廖子妤奪最佳女主角 梁家輝五度封影帝 《再見UFO》獲最佳電影
影視圈
14小時前
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
屯門一家四口輕鐵齊逃票「落網」 女家長驚訝：估唔到星期日都會查飛 網民怒轟慣犯：身教做賊？！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
01:42
伊朗局勢｜特朗普：美軍向伊朗貨船開火並扣押 據報伊朗拒絕參與第二輪談判｜持續更新
即時國際
4小時前
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
大棋盤︱大火聆訊添輿論壓力 公務員加薪料難「加足」 行會中人：幅度或要作「讓步」
政情
4小時前
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
路州大規模槍擊案釀9死3傷 美漢射殺7子女劫車逃走 遭警追捕擊斃
即時國際
2小時前