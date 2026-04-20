環聯料逾期還款率續低於1% 貸款機構改每季檢視組合

本港自2024年4月引入多於一間個人信貸資料服務機構模式「信資通」後，市民可每12個月免費索取一份個人信貸報告。環聯為參與機構之一，其亞太區總裁兼香港區行政總裁林嘉儀（Marie Claire Lim Moore）指截至去年底，已累計向市民提供約20萬份免費信貸報告。此外，她指有些貸款機構因應市場變化將檢視消費信貸組合的密度，由一年兩次改為季度進行，但強調消費信貸逾期還款比率常低於1%，屬環聯覆蓋30多個市場中最低，料今年該比率將保持穩定。

林嘉儀表示，信貸市場環境迅速變化，環聯與貸款機構客戶的定期會議越來越多，它們欲評估其貸款組合的健康狀況。以前可能它們進行信貸組合檢視的頻密度，也許一年兩次。但環聯現與幾位客戶所談，可能改為每季一次，因市場變化太大。她指一些客戶加密檢視貸款組合大概始自於2024年年尾至2025年年初，因當時本港破產個案和逾期還款情況進一步輕微上升。儘管如此，貸款機構還是繼續放貸，只是比較謹慎。

踏入今年，她說消費信貸市場亦表現穩健，信用卡和私人貸款的申請宗數及貸款量均展現韌性。她指目前本港消費信貸市場的逾期還款率相當穩定，相信全年也可望保持平穩。不過，按目前所觀察到的還款情況及逾期還款佔比，料該比率難以下降，但強調整體信貸質素仍健康。她續稱，香港消費信貸的逾期還款率通常都低於1%，在環聯覆蓋全球30多個市場中屬最低。而環聯有好幾個市場的逾期還款率高達10%以上，部分非洲新興市場，甚至英美和加拿大該比率都遠高於香港。

查閱信貸報告不影響個人評級

自信資通面世後，林嘉儀稱，截至去年底環聯已累計向本港消費者提供約20萬份免費信貸報告，反映消費者對監測自身信貸健康重要性的意識正在提升，但認為仍有很大空間提高大眾有關意識。她又釐清消費者自行查閱個人信貸報告不會對其信貸評級構成影響。

環聯推出「放債人數據通」服務平台，為中小型放債人提供一個廉價方案接駁加入信資通。她指該方案能令中小型放債人加入信資通的成本大幅降低約八成，有助令個人信貸資料更完整。