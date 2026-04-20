中銀按揭回贈升破1% 分析料具火車頭作用 整體回贈比率上望1.5%

面對滙豐等三家大型銀行的低息定按計劃搶攻，市傳中銀香港（2388）以高於1%的按揭現金回贈還擊，最新該行給予大額按揭貸款的現金回贈最高可達1.2%，為首家大行的回贈突破1%。分析認為，今次有大行首先突破1%，將具有火車頭作用，帶動整體按揭回贈上升。

此前中銀香港的按揭現金回贈上限為1%。市傳該行近日將500萬元以上貸款額的現金回贈上調至介乎1.05%至1.2%，視乎貸款額而定，若貸款額達1000萬元或以上，回贈則達1.2%回贈。現時1.2%回贈水平多數由中小型銀行有限度提供，大行少有超過1%。

對於大行按揭回贈調高至1.2%， 星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝認為，提高按揭回贈可令客戶最直接受惠，今次有大行首先突破1%，將具有火車頭作用，帶動整體按揭回贈上升。他提到，踏入第二季一向是銀行爭取按揭客戶的旺季，加上今年樓市氣氛轉佳，預期其他銀行都會有所回應，更積極提供按揭回贈，按揭市場整體回贈比率有望升至1.5%。

宜全面比較各類按揭計劃

他補充，該大型銀行的回贈比率屬大行中最高，而且貸款額要求有所下調，例如700萬以上貸款額，回贈達1.1%；貸款500萬以下，回贈亦接近1%，而且適用於轉按，可謂全方位升級。他又提醒，現時銀行的按揭計劃五花八門，既有定息按揭，又有免罰息計劃，客戶應按照自身情況，並全面比較利率、回贈及罰息期等因素，去作出選擇。