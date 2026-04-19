高德四足機械人「途途」亮相馬拉松 可助視障人士規避障礙

2026年北京亦莊人形機器人半程馬拉松上，高德首款四足機械人「途途」於比賽終點亮相，是全球首款可在開放環境下全自主行動的具身機械人。根據介紹，械導盲犬途途在現場演示中協助視障人士在複雜環境完成一系列挑戰，包括規避動靜態障礙，連續繞行穿越狹窄通道；實時預判、靈活避讓突然出現的干擾；穿過擁擠的人群和障礙物等。

成空間智能公司關鍵一步

與實驗室封閉環境不同的是，在開放環境下提供導盲服務，是考驗機械人綜合能力的複雜場景，要求機械人在人流、車流、盲道、路面不平乃至天氣變化中，進行自主實時決策，始終確保使用者的安全。公司又指，有關演示不僅是高德在全面AI化、成為空間智能公司的關鍵一步，更是具身行業的有意義里程碑，讓具身機械人走進開放真實世界，不再局限於封閉環境之中。

此外，高德機械導盲犬背後的智能技術核心，是其自研的全棧具身技術體系ABot體系，三層架構分別為Data層、Model層和Agent層，令機械人對物理世界有更真實的理解。

首先，在Data層由高德自研的Abot-World世界模型所驅動，為具身模型提供千萬級真實訓練場景，使其能夠理解環境變化中的物理規律。這賦予途途理解物理世界、思考解決方案的能力，從服從命令邁向自主決策。在WorldArena、Agibot World Challenge等主流評測中，ABot-World均已達到SOTA。

其次，在Model層由高德自研的通用具身操作模型ABot-M0和全棧導航基座模型ABot-N0所組成。ABot-M0適用於各種形態和大小的機械人，能夠直接預測結構合理、物理可行的動作序列，在複雜環境中實現更精準的操作決策。而ABot-N0則實現在單一模型中完整集成五大導航任務，並與交通數據及機器視覺的深度融合，提供視距內外的安全保障，能夠處理複雜的路徑決策，跨越多種出行場景。依託高德自研的具身導航模型Abot-N0，以及海量交通大數據與機器視覺的深度融合，途途實現了視距內與視距外的雙重安全保障，能夠處理複雜的路徑決策，跨越多種出行場景。

在Agent層面則是機械人應用層的操作系統，具備反思和糾錯能力，構建從理解指令到執行任務的智能體架構，讓機械人以確保任務完成為核心，而非簡單執行動作。

