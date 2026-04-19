薩莉亞「平價神話」攻內地失效 上海廣州經營利潤受壓 擬轉戰二三線城市

日本平價家庭餐廳巨頭薩莉亞（Saizeriya）日前公佈截至2月底止的中期業績，受惠日本市場表現強勁，純利按年升近21%至56.4億日圓（約2.8億港元），但因應食材成本上漲，下調了全年業績指引。更甚的是，收入佔比逾三成的亞洲業務中，中國內地市場近年遭遇海外及本土品牌夾擊，其中上海及廣州業務經營利潤持續下跌。面對激烈的競爭，薩莉亞正積極調整策略，並將目光投向內地二、三線城市。

1968年創立 早期經營慘淡

薩莉亞在1968年由正垣泰彥創立，最初是一間位於千葉縣、僅有36個座位的個人西餐廳。初期經營慘淡，因店舖位於二樓兼地點不佳，每天客人數量僅在個位數徘徊。開業不到兩年，更因顧客毆鬥引發火災，整間餐廳毀於一旦。當時身無分文的正垣泰彥原本打算放棄生意，但在母親鼓勵下重新振作，在店舖重新裝修的期間，正垣泰彥遊歷歐洲各國餐廳，精進自己的廚藝，並開拓眼界。

轉型意式餐廳 一口氣降價七成

回到日本後，他憑着遊歷歐洲的經驗，將餐廳定位轉為意式餐廳，更進行一連串價格實驗，最後將菜單上所有產品一口氣調降七成，成功吸引大批客人。同時在店舖經營上，不斷優化食材、製作流程，藉由「降低成本，避免浪費」的策略，讓薩利亞在售價上有絕對優勢，確立了高CP值的品牌定位，亦將「提供兼具品質與壓倒性低價的餐飲體驗」烙印在企業基因中。

靠平價做大 99年日本上市

自此，薩利亞的生意越做越旺，在1975年開設了第二間分店，並在日本各地廣開分店，至1994年完成100間店的里程碑，並且在1999年於東京證交所上市。薩莉亞現時透過自有農場、澳洲自建工廠、意大利葡萄酒直輸等，將供應鏈與營運效率做到極致，進而把成本節省更多轉化為餐盤上的食材價值。

03年進軍中國 成亞洲核心

面對日本國內市場因人口結構變化而面臨中長期萎縮風險，薩莉亞很早就將目光投向海外，2003年進軍中國。以中國市場為核心的亞洲業務，曾為薩莉亞集團貢獻超過80%的營業利益。截至2025年底，薩莉亞在中國的北上廣及港台地區已擁有超過620家門市。

中外品牌夾擊 經營利潤受壓

不過，在中國內地市場面對海外及本土品牌夾擊，中國業務經營利潤持續受壓，2025財年中國三大分公司的營業利潤均出現雙位數跌幅；在最新公佈的2026財年第二季，上海營業利潤少賺28.6%至12.44億日圓、廣州少賺4.3%至12.51億日圓，僅北京多賺13.2%至4.99億日圓。同一時間，薩莉亞已逐漸放慢在華拓展速度。資料又顯示，2025年全年淨新開門店69家，低於2024年的81家。

「9.9元」價格戰席捲餐飲業

薩莉亞在中國拓展受阻，主因是中國餐飲市場的「平價賽道」已經充滿眾多對手。2024年以來，「9.9元」的價格戰席捲中國餐飲業。肯德基、麥當勞將促銷常規化，百勝中國更推出「必勝客WOW店」，將披薩價格下探至20至30元區間。

同時，本土性價比品牌的崛起。採用自助餐模式的「比格披薩」、人均消費僅30元左右且同樣依賴高效供應鏈的「米村拌飯」等品牌，正迅速擴張。當市場上充滿高性價比的選擇時，薩莉亞對消費者的吸引力明顯被弱化。此外，由於成本上升，薩莉亞部分菜品更微調上漲1至2元。

數碼投入保守 少有提供外賣

更要命是，薩莉亞在數碼化投入相對保守，在外賣高度發達的中國市場，薩莉亞目前除了廣東部分門市外，內地門市基本上不提供外賣服務，少數開放外賣的門店配送費也偏高。在2025年外賣產業補貼競爭激烈的背景下，該策略令薩莉亞的目標客群持續分流。

在港業務續升 收入按年漲18%

另一方面，薩莉亞在廣州投資逾2億元人民幣擴建新工廠，將年產披薩4,500噸、調味醬12,000噸及意粉13,000噸。薩莉亞社長松谷秀治曾表示：「這是著眼於在中國增至1,000家店舖的新工廠。」

香港業務方面，2026年第二季香港收入為90.58億日圓（約4.5億港元），按年上升逾18%；經營利潤11.88億日圓（約5,900萬港元），按年升27%。

