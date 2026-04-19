Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

薩莉亞「平價神話」攻內地失效 上海廣州經營利潤受壓 擬轉戰二三線城市

商業創科
更新時間：18:03 2026-04-19 HKT
發佈時間：18:03 2026-04-19 HKT

日本平價家庭餐廳巨頭薩莉亞（Saizeriya）日前公佈截至2月底止的中期業績，受惠日本市場表現強勁，純利按年升近21%至56.4億日圓（約2.8億港元），但因應食材成本上漲，下調了全年業績指引。更甚的是，收入佔比逾三成的亞洲業務中，中國內地市場近年遭遇海外及本土品牌夾擊，其中上海及廣州業務經營利潤持續下跌。面對激烈的競爭，薩莉亞正積極調整策略，並將目光投向內地二、三線城市。

1968年創立 早期經營慘淡

薩莉亞在1968年由正垣泰彥創立，最初是一間位於千葉縣、僅有36個座位的個人西餐廳。初期經營慘淡，因店舖位於二樓兼地點不佳，每天客人數量僅在個位數徘徊。開業不到兩年，更因顧客毆鬥引發火災，整間餐廳毀於一旦。當時身無分文的正垣泰彥原本打算放棄生意，但在母親鼓勵下重新振作，在店舖重新裝修的期間，正垣泰彥遊歷歐洲各國餐廳，精進自己的廚藝，並開拓眼界。

轉型意式餐廳 一口氣降價七成

回到日本後，他憑着遊歷歐洲的經驗，將餐廳定位轉為意式餐廳，更進行一連串價格實驗，最後將菜單上所有產品一口氣調降七成，成功吸引大批客人。同時在店舖經營上，不斷優化食材、製作流程，藉由「降低成本，避免浪費」的策略，讓薩利亞在售價上有絕對優勢，確立了高CP值的品牌定位，亦將「提供兼具品質與壓倒性低價的餐飲體驗」烙印在企業基因中。

靠平價做大 99年日本上市

自此，薩利亞的生意越做越旺，在1975年開設了第二間分店，並在日本各地廣開分店，至1994年完成100間店的里程碑，並且在1999年於東京證交所上市。薩莉亞現時透過自有農場、澳洲自建工廠、意大利葡萄酒直輸等，將供應鏈與營運效率做到極致，進而把成本節省更多轉化為餐盤上的食材價值。

03年進軍中國 成亞洲核心

面對日本國內市場因人口結構變化而面臨中長期萎縮風險，薩莉亞很早就將目光投向海外，2003年進軍中國。以中國市場為核心的亞洲業務，曾為薩莉亞集團貢獻超過80%的營業利益。截至2025年底，薩莉亞在中國的北上廣及港台地區已擁有超過620家門市。

中外品牌夾擊 經營利潤受壓

不過，在中國內地市場面對海外及本土品牌夾擊，中國業務經營利潤持續受壓，2025財年中國三大分公司的營業利潤均出現雙位數跌幅；在最新公佈的2026財年第二季，上海營業利潤少賺28.6%至12.44億日圓、廣州少賺4.3%至12.51億日圓，僅北京多賺13.2%至4.99億日圓。同一時間，薩莉亞已逐漸放慢在華拓展速度。資料又顯示，2025年全年淨新開門店69家，低於2024年的81家。

「9.9元」價格戰席捲餐飲業

薩莉亞在中國拓展受阻，主因是中國餐飲市場的「平價賽道」已經充滿眾多對手。2024年以來，「9.9元」的價格戰席捲中國餐飲業。肯德基、麥當勞將促銷常規化，百勝中國更推出「必勝客WOW店」，將披薩價格下探至20至30元區間。

同時，本土性價比品牌的崛起。採用自助餐模式的「比格披薩」、人均消費僅30元左右且同樣依賴高效供應鏈的「米村拌飯」等品牌，正迅速擴張。當市場上充滿高性價比的選擇時，薩莉亞對消費者的吸引力明顯被弱化。此外，由於成本上升，薩莉亞部分菜品更微調上漲1至2元。

數碼投入保守 少有提供外賣

更要命是，薩莉亞在數碼化投入相對保守，在外賣高度發達的中國市場，薩莉亞目前除了廣東部分門市外，內地門市基本上不提供外賣服務，少數開放外賣的門店配送費也偏高。在2025年外賣產業補貼競爭激烈的背景下，該策略令薩莉亞的目標客群持續分流。

在港業務續升 收入按年漲18%

另一方面，薩莉亞在廣州投資逾2億元人民幣擴建新工廠，將年產披薩4,500噸、調味醬12,000噸及意粉13,000噸。薩莉亞社長松谷秀治曾表示：「這是著眼於在中國增至1,000家店舖的新工廠。」

香港業務方面，2026年第二季香港收入為90.58億日圓（約4.5億港元），按年上升逾18%；經營利潤11.88億日圓（約5,900萬港元），按年升27%。
 

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
天氣︱天文台料明起連落6日雨 低壓槽、東北季候風「接力」攻港 周五、六迎降溫
社會
5小時前
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
74歲苗可秀低調返港近況曝光 昔日美貌勝林青霞被封「嘉禾公主」 曾與李小龍傳緋聞
影視圈
9小時前
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
長者飲茶優惠2026｜10大酒樓/中菜廳樂悠咭折扣！$2茶位/免加一/點心放題半價
飲食
2026-04-18 17:01 HKT
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
雞蛋為何常溫賣，回家卻要冷藏？專家：市售雞蛋缺「天然角質層」是關鍵！
飲食
8小時前
堅尼地城堅離地怪事 1000蚊紙包香口膠隨地丟 跑友發現後咁樣忍痛處理｜Juicy叮
堅尼地城堅離地怪事 1000蚊紙包香口膠隨地丟 跑友發現後咁樣忍痛處理｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
龍翔道阿嬸「自殺式」橫越6線 司機急煞險死竟露「這表情」 全網怒轟：想死唔好累人｜Juicy叮
龍翔道阿嬸「自殺式」橫越6線 司機急煞險死竟露「這表情」 全網怒轟：想死唔好累人｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
俞琤慈善騷陣容勁過頒獎禮 陳奕迅楊千嬅軟硬天師激罕同台 張學友捱眼瞓壓軸登場
影視圈
4小時前
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
中環珍姐BaseHall分店結業！大方公開港式醃扒秘方 梳打粉非必須？強調1材料極重要：嫌麻煩就嚟見我哋
飲食
7小時前
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 陳法拉仙氣滿瀉 元華精靈現身 廖子妤氣場勁等封影后？
金像獎2026紅地氈盛況現場直擊 陳法拉仙氣滿瀉 元華精靈現身 廖子妤氣場勁等封影后？
影視圈
28分鐘前
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
天水圍銀髮族智慧出行 一招解決單邊孭袋跌膊問題 後生仔學起來 網民讚：懂得欣賞老友記｜Juicy叮
時事熱話
2026-04-18 15:46 HKT