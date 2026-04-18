國產AI掀外國人搶購潮 智譜開源模型媲美Anthropic 每月僅需23元

據內媒報道，中國AI大模型近期在海外掀起搶購熱潮。智譜早前宣佈開源GLM-5.1，其編程性能媲美美國龍頭AI，配合龐大地區差價，吸引大批海外開發者越洋購買。數據顯示，國產AI周度調用量高達12.96萬億Token，連續五周超越美國。

海內外定價存異

智譜於4月8日宣布正式開源GLM-5.1，據模型聚合平台OpenRouter顯示，智譜GLM再度提價一成。調價後，GLM-5.1在編程場景的緩存命中Token價格，已接近Anthropic旗下Claude Sonnet 4.6水平，為國產大模型首次在核心場景與海外頭部廠商的價格看齊。

雖然海外版定價有所上調，各套餐月費介乎18至160美元，但內地版收費僅為約49至469元人民幣。龐大差價吸引大批海外網民於社交平台發文，研究如何綁定微信、支付寶等支付方式，更詢問網友是否需要身份證，從而透過內地渠道購買智譜及MiniMax等大模型。內地二手平台閒魚更湧現首波「黃牛」，替海外用戶購買AI編程套餐以賺取差價，更表明成功率100%，當中部分銷量已破千。

分析指出，區域差價屬全球SaaS行業常見策略。主要是因為各地支付能力不同，以及海外版涉及較高算力及支付渠道成本，歐美市場主攻高每用戶平均收入（ARPU）；而內地市場面向的是海量工程師市場，以規模為先再變現。

性能獲海外開發者直言瘋狂

除了價格優勢，國產大模型的性能亦被海外開發者直言瘋狂。該海外網民表示，GLM-5.1每月僅需3美元（折合約23.4港元），便能達到Claude Opus 4.6編程性能的約94.6%，簡直是太瘋狂了。亦有網民表示，給予該模型建立模擬交易系統等複雜任務，其幾乎在無需額外指導下便可完成。

另外有網友表示，對於本地部署場景，GLM-5.1最大優勢是抗上下文漂移能力，在連續8小時的運作中仍保持推理質量，並主動調整策略，讓其在本地自動化開發智能場景中具備極高的實用性。

周調用量逾12萬億 連續五周超美

據OpenRouter最新數據測算，在3月30日至4月5日一周內，中國AI大模型周度調用量高達約12.96萬億Token，按周增長逾31%，連續第五周超越美國。同期，美國AI大模型周調用量約為3.03萬億Token，按周僅微增約0.76%。全球調用量排名前六位均為中國AI大模型，當中以阿里（9988）旗下千問3.6系列位居榜首。

數據顯示，今年3月中國日均Token調用量已突破140萬億，較2024年年初的1000億增長逾千倍。無論是海外市場的熱捧，還是數據上的表現，均反映國產AI正從「追趕者」向國際一流水平看齊，雙方在價格及性能上的差距正不斷收窄。