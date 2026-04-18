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DeepSeek傳籌至少3億美元 目標估值高達100億美元

商業創科
更新時間：12:22 2026-04-18 HKT
發佈時間：12:22 2026-04-18 HKT

據科技媒體《The Information》引述消息報道，內地AI初創企業DeepSeek正與投資者洽談，計劃籌集至少3億美元資金，目標估值達100億美元。報道指，是次潛在融資反映開發及營運頂級AI模型對資金的龐大需求。DeepSeek對此暫未置評。

曾拒內地科企融資 

Deepseek過去憑藉低成本模型去年震撼AI行業並引發股市波動。報道指，DeepSeek過去曾拒絕多間內地頂尖風險投資機構及科技巨頭的融資方案。由於其內地企業背景，部分美國風險投資者或對注資持謹慎態度。

繞過禁令訓練模型

路透社今年初曾報道，DeepSeek未有向美國晶片商展示其旗艦模型以進行性能優化，並涉嫌在禁令下，仍使用英偉達最先進晶片訓練其最新模型。與此同時，內地正積極推動本地企業採用國產處理器，以減低對外國技術的依賴。

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