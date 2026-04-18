Meta據報將啟動首輪大裁員 削減約一成全球員工

據路透社引述消息報道，Facebook及Instagram母企Meta計劃於今年5月20日展開今年首輪大規模裁員，預計削減約一成全球員工，涉及近8,000人。據悉，管理層可能會根據AI技術能力的發展進程調整相關計劃，下半年或有進一步裁員計劃。

配合AI技術重塑公司體系

報道指出，Meta行政總裁朱克伯格正投入數以千億美元計資金佈局AI，並試圖圍繞該技術大幅重塑公司內部運作體系。事實上，網購龍頭亞馬遜同樣在最近幾個月裁減30,000名企業員工；而金融科技公司Block則於2月裁減近半數員工。在這兩宗案例中，管理層均將裁員與AI帶來的效率提升所掛鉤。

值得注意的是，追蹤全球科技行業裁員動態的網站Layoffs.fyi數據顯示，年初至今已有73,212名員工失去工作。2024年全年，該數字為153,000人。

加速開發自主編碼AI代理

據悉，Meta管理層期望透過AI輔助員工，實現減少管理層級及提升營運效率。Meta早前已重組旗下Reality Labs部門，並將各部門工程師調配至新成立的「Applied AI」組織，以加速開發能自動編寫代碼及執行複雜任務的AI代理。此外，作為重組的一部分，部分員工將被調往上月新設立的「Meta 中小企業」Meta Small Business部門。

是次將是Meta自2022年底至2023年推行名為「效率之年」（Year of Efficiency）重組以來最大規模的裁員行動。當時公司因需修正疫情期間不可持續的增長預測，大幅削減約2.1萬個職位。