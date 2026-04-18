北上客製化AI刻圖爆紅 保溫杯到數碼產品 實體店即時雕刻賣情緒價值 附深圳刻圖教學

知名保溫杯品牌Stanley的深圳分店近期推出客製化雕刻服務，在社交平台上爆紅。有別於香港店只能做到簡單刻字，深圳店透過激光雕刻技術，可幫助客人在杯身刻上獨一無二的圖案及文字。事實上，這股「即時定製」熱潮正席捲內地各大零售品牌，從迪卡儂的運動裝備，到華為數碼產品均紛紛引入。分析指出，這股熱潮一方面是消費級激光雕刻設備從工業走向大眾的結果，另一方面亦是線下門對抗電商，為客戶提供個性表達、情緒價值的吸客手法。

在這股客製化刻圖熱潮中，消費級激光雕刻機企業xTool是主要的設備供應商之一。其國內產品技術負責人劉強向《星島頭條》表示，截至今年3月底，xTool已與全球200多個品牌合作，進駐中國門店逾1000間、全球門店接近3000間，預計年底可突破5000間。劉強說，今年初敲定與華為的合作後，韶音、榮耀等品牌跟進，3C行業首季即爆發，單季新增數百至上千間門店。目前尚有30至40個品牌正在洽談，包括全球一線及國產品牌。

實際案例印證了定製服務的拉動效應。劉強表示，2025年xTool與知名保溫杯品牌Stanley在深圳寶安壹方城舉辦14天快閃活動。據Stanley店員反饋，活動期間杯子日均銷量從約100個增至200多個，營業額基本翻倍。另一個成功案例是華為：2026年2月開始合作，從5間門店迅速擴展至全國50多間，兩個月內日均定製量達200至300單。

【深圳Stanley刻圖服務小教學】

目前香港Stanley只能夠提供簡單刻字服務，因此大部分人都選擇前往深圳Stanley，綜合網民教路，流程相當簡單：

先選擇喜歡的Stanley杯款

用AI生成黑白線條圖（可選擇用Gemini或豆包生成，指令為將圖片轉換為黑標線條畫，並移除背景）

親身到深圳Stanley兩間門市進行刻圖，不計排隊（高峰期或要排2小時），刻圖過程約20分鐘

未能親自北上，亦可將要刻的圖案和文字透過微信發給店員，並選擇字體和付款，完成後可選擇用順豐寄到香港

深圳Stanley門市：

福田COCOPark店：福田星河COCO Park一期1樓（地鐵1/3號線「購物公園站」C出口）

深圳前海壹方城店：寶安區新湖路99號壹方城L1（地鐵 1/5號線「寶安中心站」F出口）

行業龍頭xTool部署來港上市

從競爭格局來看，xTool作為行業龍頭，憑藉產品標準化、軟件生態和渠道能力，已實現規模化鋪設。值得注意的是，xTool已向港交所遞交招股書，擬主板上市。另一知名品牌LaserPecker則走更低價、特色化路線，其京東售價從2579元到17508元不等，覆蓋不同層級用戶。此外，大量中小廠商高度分散，集中在深圳、東莞等珠三角產業鏈周邊，以OEM或ODM為主，技術門檻低但品牌能力弱，依賴價格戰或細分場景生存，缺乏系統解決方案能力。

劉強指出，線下門店長期受電商價格戰擠壓，而「即時鐫刻」創造了線上無法複製的體驗。消費者自主設計圖案，現場取貨，毋須等待數日。

以華為為例，消費者可在線上購買產品，再以約30元線下刻字，即使產品比線上貴，仍有顧客願為獨特性和情緒價值買單。

學者：即時定製融合體驗及生產

事實上，在品牌門店批量引入之前，激光雕刻機早已成為個人創業者的「致富工具」。社交平台上，有賣家分享：用一台萬餘元的LaserPecker雕刻機，將成本三、四元的小木牌或鑰匙扣，刻上定製圖案後賣到三、四十元，回本極快。可以說，街邊擺攤、電商店舖，甚至婚禮伴手禮定製，都開始頻繁出現這台機器的身影。

經濟學家宋清輝認為，「即時定製」本質是「體驗+生產」的融合形態，既是消費升級的體現，也是線下零售被電商倒逼後的主動進化。消費者不再滿足於標準化商品，更強調個性表達、情緒價值與參與感；而傳統門店必須尋找不可替代的差異化能力。需求端的消費升級與供給端的渠道自救「雙輪驅動」，共同催生這一業態快速擴張。

從技術層面看，激光雕刻服務的走紅與3D打印的發展路徑相似，由原本「笨重、專業、昂貴」的工業場景設備，被逐步改造成適合個人用戶的「輕便、易用、低價」創意場景設備。借由這一過程，激光雕刻機開啟了在消費級市場的新篇章。

劉強坦言，目前友商大多仍在觀望，因為這個領域需要配套的軟件和生態，單靠硬件難以做好。但他認為，隨著更多友商入局，大家可以共同教育用戶，讓消費者認可現場零售定製的價值，形成行業慣性。等認知普及後，這項服務大概率會成為連鎖門店的標配，幫助線下實體對抗電商衝擊。