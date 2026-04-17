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港話通與京東佳寶超市合作 推AI對話購物功能 積分體系互換

商業創科
更新時間：18:39 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:39 2026-04-17 HKT

香港生成式人工智能研發中心（HKGAI）開發的AI智能助理「港話通」，宣布與京東集團旗下本地連鎖零售商「京東佳寶超市」達成戰略合作，圍繞用戶增長、服務升級及技術融合三大維度，推動AI與零售場景深度融合。

「港話通」擁72萬用戶 兩文三語成優勢

「港話通」是本地研發的AI聊天機械人，擁有逾72萬註冊用戶，具備「兩文三語」特色及本地知識庫，可高效響應智能交互需求。京東佳寶超市紮根香港近30年，憑藉京東供應鏈優勢，已建立線上線下融合的「新零售」佈局。

三大合作方向：用戶互通、積分打通、AI語音購物

根據協議，雙方將推進三大合作內容。一是用戶雙向賦能，利用各自渠道優勢互相推動新用戶增長，實現客群精準互補。二是積分體系互通，全面打通雙方積分系統，讓用戶享受更多消費福利，提升顧客忠誠度。三是技術場景融合，「港話通」將以生成式智能對話技術，升級京東佳寶超市的AI語音購物功能，用戶可透過自然語言完成商品查詢、落單及諮詢，提升購物效率。

京東集團副總裁沈建光、京東佳寶業務負責人林曉毅與香港科技大學首席副校長、HKGAI主任郭毅可共同出席合作儀式。雙方表示，未來將持續深化合作，拓展邊界，優化服務體驗，為香港數字經濟發展注入新動能，助力香港建設國際創新科技中心。
 

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