國泰指6月後運作全數定期航班 國泰航空3月載客量增24%

國泰（293）公布3月營運數據，國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，月內客、貨運需求表現強健，但航空燃油價格顯著上升。國泰早前整合了5月中旬至6月底的航班，劉凱詩稱，計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢。

料國泰航空4月市場需求穩健

國泰公布，國泰航空3月份載客量按年增加24%，可用座位公里數增9%；今年首三個月，載客量較2025年同期增加20%。劉凱詩指，由於旅客調整出行路線而帶動需求上升，集團於3月及4月增加了前往歐洲的航班及運力，受中轉客流增加帶動，長途航線的預訂有所上升，加上復活節假期的推動，預計4月的市場需求將保持穩健。

香港快運3月載客量超過75萬人次

香港快運方面，國泰指，3月載客量超過75萬人次，按年增加22%，可用座位公里數則增加12%；2026年首三個月，載客量按年增加18%。劉凱詩表示，香港快運於3月延續增長勢頭，需求增幅超越運力增長，東南亞及東北亞多個航點深受顧客歡迎。她又指，香港快運將於7月17日起，開通每日往返無錫的直航服務，進一步拓展在中國內地的航線網絡。

3月表現反差受中東及燃油成本影響

劉凱詩表示，3月份的整體表現呈現反差，一方面因應中東的局勢發展，出行需求轉向其他航空樞紐，集團客運量因而表現穩健；另一方面，航空燃油價格自3月以來顯著上升，為全球航空公司帶來沉重的成本壓力。

劉凱詩表示，削減運力是迫不得已的最後選擇，集團整合了於5月中旬至6月底期間營運的少量客運航班，相關整合涉及國泰航空在此期間佔總數約2%的客運航班，及香港快運在此期間佔總數約6%的客運航班。

她表示，集團計劃於6月後運作全數定期客運航班，惟視乎中東最新局勢發展及航空燃油價格走勢，將保持靈活應對，致力維持航線網絡與航班班次，以保障顧客、商業夥伴及香港國際航空樞紐的利益。