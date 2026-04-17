美伊停火掀全球股市升浪 日韓美齊升逾一成 港股僅升4%墊底

自4月7日美伊雙方達成為期兩周的停火協議後，市場對可能達成協議以結束為期六周戰爭的預期有所升溫。觸發全球股市再掀新一輪升浪。由4月7日至17日期間，全球主要股票市場全面造好，惟各地區表現出現分化。數據顯示，資金明顯偷步炒作日韓及美國股市，相比之下，香港恒生指數及內地上證指數表現失色，升幅在全球主要市場中墊底。

資金偷步炒作 韓國股市升逾12%

受惠於避險情緒降溫，資金迅速流向高風險資產。數據顯示，韓國KOSPI指數在過去十日內大幅飆升約12.68%，成為表現最佳的主要市場。日本日經225指數及美國納斯達克指數緊隨其後，分別錄得約9.44%及9.46%的強勁升幅。IG市場分析師葉蔚文表示，日本及韓國因對中東能源進口的高度依賴，在衝突期間遭受更大拋售，在停火消息下錄得更強勁的反彈。

此外，美國標普500指數及德國DAX指數亦分別錄得約6.41%及5.86%的升幅，而美國專注於大公司、波動率更低的道瓊斯指數則升4.28%。

內地及香港動力不足 升幅僅約4%

儘管全球投資氣氛向好，但中港股市未完全受惠於這股熱潮，表現卻明顯跑輸大市。由4月7日至17日，恒生指數由25,116點升至26,160點，升幅僅約4.15%；上證指數同期亦由3,890點升至4,051點，僅錄得約4.14%的升幅。

不過全球市場上升亦引起憂慮，研究機構Sevens Report創辦人Tom Essaye表示，近期交易量明顯下降。他更質疑，「標普500指數自3月下旬低點以來的強勁反彈，表現無疑相當亮眼，但這個指數是否漲得太快、太遠？」

輕微的成交量亦成為LPL金融公司的宏觀策略主管Kristian Kerr的關注重點，他指出，標指最近五個交易日的成交量均低於今年截至目前的平均水準。他解釋，此次上漲更多是由空頭回補和被動調整部位所推動，而非新資金實際投入市場。