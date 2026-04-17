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全球轉型金融每年規模料達7.4萬億美元 融資缺口達八成

商業創科
更新時間：17:17 2026-04-17 HKT
發佈時間：17:17 2026-04-17 HKT

金融學院轄下的香港貨幣及金融研究中心發表研究報告指出，2024年至2030年全球轉型金融融資需求每年高達7.4萬億美元，惟實際融資額不足五分之一，資金缺口極為龐大。報告調查顯示，60%受訪機構已參與或正在探索轉型金融，市場對前景審慎樂觀，74%機構預計未來三年全球市場將保持穩定或增長，當中亞太地區最為樂觀，比例高達91%。

定義模糊、成本高昂成行業痛點

研究中心透過問卷及深度訪談，涵蓋全球金融機構及多邊組織。結果發現，業界面臨風險收益不匹配、轉型項目定義模糊、行政成本偏高及區域準則不一等挑戰。受訪機構指出，股票、基金及債券是目前最常用的融資工具，預期隨市場成熟，工具將趨向專門化。受訪機構亦指出，透過混合融資等合作模式，可提升項目風險回報，吸引私人資本。

金融學院：香港可發揮超級聯繫人優勢

金融學院行政總裁兼研究中心執行董事馮殷諾表示，中東局勢引發能源價格波動屬周期性，各國正推動能源供應多元化，發展中國家對綠色轉型的熱情並未減退。他指出，香港作為國際金融中心，擁有成熟市場、完善法治及與國際接軌的監管體系，特區監管機構積極參與國際論壇，推動規則銜接及區域合作，有助強化香港可持續金融樞紐地位。

報告建議保持監管與政策清晰度、深化區域合作，並運用金融科技簡化數據收集、項目認證及審計披露流程，提升效率。馮殷諾強調，業界正透過風險分層、混合融資等創新模式，吸引家族辦公室及慈善機構參與，提升市場信心。香港憑藉專業服務及人才優勢，可把握轉型金融機遇，填補資金缺口，推動可持續發展。

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