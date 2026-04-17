拼多多、美團、京東、淘寶等7間電商平台 遭罰款35.97億元人幣

新華社報道，國家市場監督管理總局依家對7家電商平台「幽靈外賣」系列案作行政處罰決定，處以罰款合計35.97億元人幣，同時對7家平台企業法定代表及食品安全總監合計處以罰款1968.74萬元人幣。

指7家電商平台 對入網食品經營者許可證審核把關不嚴

遭罰款7家電商平台，分別為上海尋夢資訊技術有限公司（拼多多）、北京三快科技有限公司（美團）、北京京東360度電子商務有限公司（京東）、上海拉扎斯資訊科技有限公司（原餓了麼，現淘寶閃購）、北京抖音科技有限公司（抖音）、浙江淘寶網絡有限公司（淘寶）、浙江天貓網絡有限公司（天貓）。

經調查後，上述7家電商平台對入網食品經營者許可證審核把關不嚴，未依法履行資質審查義務；與轉單平台簽訂合作協議，明知或應知轉單行為侵害消費者合法權益，但未採取必要措施；7家電商平台法定代表人和食品安全總監，負有食品安全管理責任，但未全面履行有關崗位職責。上述行為嚴重違反《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國食品安全法實施條例》有關規定。

案件啟動調查後，市場監管總局第一時間責成電商平台立行立改，7家電商平台均已下架未經審核的有關「幽靈店鋪」，停止與相關轉單平台的餐飲轉單合作。