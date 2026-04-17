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港怡醫院2名胰臟癌病人成功接受組織碎化治療

商業創科
更新時間：16:52 2026-04-17 HKT
發佈時間：16:52 2026-04-17 HKT

組織碎化技術（Histotripsy）在香港有一大進展，本周已有兩名病人，在港怡醫院成功接受技術治療「胰臟癌（Pancreatic Cancer)」，造福病人，創亞洲首例。

根據港怡醫院提供的資料，首宗個案為一名患有局部晚期胰臟癌的中年病人，胰臟頭有一個 5 厘米的腫瘤，其位置非常靠近膽管和血管。手術有效對準腫瘤，術後影像顯示腫瘤明顯縮小，腫瘤相關症狀（包括疼痛和壓迫症狀）也得到改善。術後兩周，血清腫瘤標記CA 19.9濃度顯著下降。 

第二宗個案的患者，其胰體有一個2.5厘米的腫瘤，並伴隨多發性肝轉移。團隊在同一次治療中以組織碎化技術處理胰臟和肝臟腫瘤，屬亞洲首例。術後影像顯示，原發腫瘤及轉移病灶均有良好反應。初步臨床經驗顯示，組織碎化技術或對部分不適合進行傳統治療的患者，提供另一個新的治療選項。

李嘉誠基金會一直支持Histotripsy(組織碎化）技術，分別捐贈了三台「Histotripsy 系統」 給港大醫學院（置於港怡醫院）、中大醫學院（置於中大醫院）、養和醫院 ，兩台給新加坡新加坡國立癌症中心和新加坡國立大學癌症中心，一台給美國史丹福大學，一台給英國劍橋大學。
 

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