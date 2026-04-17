百佳傳賣盤 港澳分店達240間 北上潮衝擊縮舖 90年代「黃老太」廣告創一代回憶

怡和集團據報計劃收購長和（001）旗下的百佳超市，並擬將之與怡和旗下DFI零售全資擁有的「惠康」合併。本港兩大超市幾十年來在市場上鬥得激烈，如今突然爆出收購消息，若交易落實，兩間昔日勁敵將組成香港市場的超市巨無霸。

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回顧百佳逾半世紀的發展，在香港零售史上留下了不少經典印記。百佳超市由老牌英資公司屈臣氏集團於1972年創立，首家分店設於赤柱。品牌早年主要進駐高尚住宅區、洋人聚居地或主打中產客群的美孚新邨。百佳自創辦初期便展現出創新的營銷思維，翻查1973年跑馬地山村道分店開業的報章廣告，該店不僅是全港首家提供免費泊車位的超市，更首創記帳服務，顧客只需開立戶口即可「逢月尾結帳一次」，免卻攜帶現金的煩惱。

為應對同行競爭，百佳其後大膽將品牌主色調由紅色改為藍色，並積極擴充規模。時至今日，百佳在香港及澳門設有逾240家分店，旗下更擁有多個知名零售品牌，包括FUSION、TASTE、TASTE x FRESH、FOOD PARC及GREAT FOOD HALL等。

「黃老太」深入民心 掀影視惡搞熱潮

在80年代之前，由於超市定價偏高且選址局限，發展一直未成氣候。直至90年代香港零售業步入全盛時期，百佳與惠康經常爆發激烈的「劈價戰」。每逢星期五，兩家超市均會在報章刊登多頁減價廣告，重點均落在「平」及「慳」之上，當時惠康標榜「平通街價」滿足大眾生活需求。

而要數百佳最成功的宣傳企劃，必定是「黃老太」系列廣告。當年百佳標榜聘請性格強悍、不留情面的「黃老太」擔任首席買手兼品質控制主任，為求價廉物美四出奔走格價，令員工「聞風喪膽」 。這系列廣告榮獲香港廣告界最高榮譽金帆大獎 。黃老太的形象深入民心，甚至周星馳在電影《百變星君》大結局中化身黃老太打敗反派，風頭一時無兩 。

開創超級廣場先河 引領零售新概念

百佳亦曾是帶領創新零售模式的先驅，1996年，百佳在黃埔花園開設全港首間佔地達4.5萬平方呎的超級廣場（Superstore）。該店部分區域採用無天花板設計，並將西方現代超市概念與傳統濕貨街市合二為一，除一般生活產品外，更兼售新鮮活魚海鮮、蔬果及燒味等中式美食 。

為配合宣傳，百佳當年更找來鄭伊健擔任代言人，在超級廣場內取景拍攝主題曲《發現》的MV 。1997年起，百佳將超級廣場概念擴展至北角和富中心、銅鑼灣興利中心及藍田麗港城等多個地點，短短兩年間在港九新界開設了28間超級廣場，顛覆了港人的購物模式。

近年發展轉趨保守 Fusion「降級」掀熱話

2007年，百佳再獻新猷，推出「易賞錢」積分獎賞計劃，向顧客提供價格優惠、積分獎賞及免費禮品換領，進一步增強顧客黏性。近年百佳亦推出品IP新角色「佳蛋仔BEST GUY」及「百便星EASY」，同時更換上全新口號「百種方便，佳品超值」，吸引年輕客群，同時加快物流擴張網購。

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然而，相對昔日的積極創新，百佳近年的發展步伐顯得較為保守。面對零售業轉型及北上消費熱潮衝擊，百佳近期頻繁調整分店網絡，部分經營逾30年的老店，例如天水圍新北江分店、石塘咀山道分店及大窩口商場二期分店等先後拉下帷幕，引起街坊惋惜與熱議 。至於昔日首創超級廣場概念的黃埔分店，其面積亦逐漸縮減，部分舖位分拆予豐澤電器及其他商戶，並轉型為TASTE。

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此外，主打中產及外籍客群、售賣進口食品的高級路線品牌FUSION，亦接連有分店「降級」。繼去年麗港城FUSION裝修後轉回走民生路線的普通百佳後，樂富商場及天水圍頌富商場的分店亦有同樣情況 。有意見認為，這反映了香港消費市場出現結構性轉變，是「消費降級」的明顯警號 。

如今面臨網購及北上消費的夾擊，這間陪伴港人半世紀的老字號若真與「宿敵」惠康合併，勢必為香港零售業迎來翻天覆地的洗牌。

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