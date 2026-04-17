商湯折讓8.6%配股 集資32億用於AI研發 股價半日瀉3.8%
更新時間：12:25 2026-04-17 HKT
發佈時間：12:25 2026-04-17 HKT
發佈時間：12:25 2026-04-17 HKT
商湯（0020）今日（17日）於港交所發佈公告，配售17億股新B類股份，佔經發行股本約4.09%，每股配售價為1.91港元，較周四（16日）收市價2.09元折讓8.61%，配售所得款項淨額約為32.30億港元。截至中午收市，商湯股價下挫3.83%，報2.01元。
據商湯公告，此輪配售所得款項將主要用於支持公司核心業務發展，包括40%用於擴大人工智能基礎設施 SenseCore 商湯大裝置的規模，特別是基於國產晶片的國產化AI超算集群擴容，同時升級國產化AI雲的技術堆棧，為即將推出的全國產化AI詞元計劃「Token Plan」提供基礎設施；30%將用於生成式AI的研發工作，核心聚焦SenseNova日日新系列持續創新，達至全球頭部水平；20%將用於持續探索AI於創新垂直領域的技術融合與實踐，以及10%將作為一般公司營運資金。
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