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小米未來數年不推出10萬元內車型 雷軍：做好智能化成本高 新SU7今早測試京滬續航

商業創科
更新時間：11:18 2026-04-17 HKT
發佈時間：11:18 2026-04-17 HKT

小米（1810）董事長雷軍今早進行小米汽車新SU7進行京滬續航挑戰，在直播過程期間有網友問將來會否推出10萬元（人民幣，下同）以內的車型，雷軍直言未來幾年內都不會，原因是電動汽車智能化要做好，成本會更高，比較難控制在10萬元以內。

小米最新報31.8元，跌0.8%。

內媒引述雷軍上月指，新一代SU7相較初代 SU7擁有過百項升級，單是材料成本增加了2萬元，不過在定價上新一代 SU7只是上調了4000 元。當時雷軍指主因是購置稅政策退坡後，不想讓新車主覺得買新一代SU7超過自己的預算，所以最後全系只加了4000 元。

全程直播京滬續航挑戰

雷軍又在直播中表示，過去一年小米長時間被負面輿情籠罩，他決定由今年初開始站出來，「認認真真介紹我們的產品，讓大家更了解小米。」

小米新SU7測試由北京到上海長途續航，全長1,265公里，並只充一次電，雷軍全程參與並全程直播，一行人今早6時36分在北京出發，預計約15個小時完成。

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