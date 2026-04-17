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Anthropic發布新版Opus模型 為最強模型Mythos鋪路 測試網路安全措施

商業創科
更新時間：09:59 2026-04-17 HKT
發佈時間：09:59 2026-04-17 HKT

AI初創公司Anthropic宣佈推出旗下全新模型Claude Opus 4.7。Anthropic表示，新模型在處理最棘手的編程任務時表現尤為突出，且新模型在執行複雜、需時較長的任務時，展現出極高的嚴謹度與一致性，為目前可用模型中最強大。

除了編程，Opus 4.7能夠接收長邊達2,576像素的圖像，解像度是過往Claude模型的三倍以上。這項升級可讓AI代理（Agents）閱讀密密麻麻的屏幕截圖、從複雜圖表中精準提取數據，甚至進行「像素級」的精確校對。

在商業應用方面，Opus 4.7在「金融代理評估」（Finance Agent Evaluation）中取得頂級成績，能生成更高質素的用戶介面（UI）、簡報及文檔。

廣泛能力仍遜於最強模型Mythos

惟該公司表示，Opus 4.7模型的廣泛能力仍不及旗下最強大模型Claude Mythos Preview，如網絡安全能力等方面。

Opus 4.7廣泛能力仍較Mythos弱
Opus 4.7廣泛能力仍較Mythos弱

事實上，Anthropic上周剛公佈「Project Glasswing」，披露AI模型在網絡安全上的風險及益處。對此，Anthropic決定在最強大的Mythos Preview模型廣泛發布前，先用Opus 4.7測試新的網路安全防護措施。該模型配備防護機制，能自動偵測並阻擋涉及違規或高風險網路安全用途的請求。

Anthropic稱，嘗試透過特定方法來降低Opus 4.7網路安全能力。同時，邀請有意將此模式用於「合法網絡安全目的」的安全專業人士，加入網絡安全驗證計畫（Cyber Verification Program）。

價格不變 即日全線上架

定價方面，Opus 4.7收費維持與4.6版本相同。該模型即日起已登陸Claude全線產品，並同步於Amazon Bedrock、Google Cloud Vertex AI及Microsoft Foundry等雲端平台上架。
 

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