Equinix推AI代理自主管理網絡 助企業建全球基礎設施及日常運作

全球數碼基礎設施公司Equinix（美：EQIX）宣布推出Equinix Fabric Intelligence，為AI原生營運層架構，專為網絡基礎設施管理而設。該平台引入智能自動化機制，讓企業透過自然語言指令、自動化代理工作流程等工具，設計、部署及管理全球基礎設施，有效簡化AI工作流程。

分析師：網絡自動化成企業共識

研究機構Omdia首席分析師Jim Frey表示，93%的企業認同網絡自動化對於跟上未來變革步伐至關重要，88%亦認同有效的網絡自動化離不開AI的支援。

Equinix首席業務官Jon Lin指出，大多數企業仍缺乏可支援規模化部署的基礎設施施、難以把AI真正轉化為增長動力，隨著代理式AI日趨成熟，AI推理應用在企業內部廣泛普及，網絡基礎設施的速度與靈活性要求亦隨之提升至前所未有的水平，而Fabric Intelligence能將基建局限轉化為競爭優勢。

公司表示，Fabric Intelligence能自動管理AI工作負載在雲端、數據中心及邊緣環境之間的連接與運作，讓企業得以化繁為簡，完成跨分布式環境的連接建立、調整與維護，確保分布式系統持續穩定運行，無需持續依賴人工介入操作，從而讓團隊騰出更多精力集中於加強 AI 功能及擴展業務規模等。

通過自然語言指令 將部署時間壓縮至數分鐘

公司稱，平台核心組件Fabric Super Agent讓客戶只需透過Slack、Microsoft Teams或客戶入口網站發出語言指令，即可自主管理網絡環境，將部署時間從數周壓縮至數分鐘。Fabric Intelligence現已整合至其全球280個數據中心網絡，分布於77個城市，獲逾4,400名客戶信賴。

