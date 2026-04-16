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DHL香港空運貿易領先指數創七季新高 關稅壓力緩和帶動

商業創科
更新時間：18:20 2026-04-16 HKT
發佈時間：18:20 2026-04-16 HKT

DHL香港空運貿易領先指數（DTI）在第二季為37.3點，按季升4.5點，創下自2024第三季以來七個季度新高，升幅主要受美洲指數強勁增長帶動，反映美國關稅壓力暫時緩和所帶來的支持，同時亞洲需求強勁，加上出口及轉口方面大幅上升，亦為整體增長提供有力支持。

美洲及亞太增長強勁 歐洲獨下滑

調查顯示，第二季美洲及亞太地區錄得強勁增長，而歐洲則由於入口活動轉弱成為唯一表現下滑的市場。在空運商品方面，衣飾及電子產品及部件指數表現良好，而禮品、玩具及家庭用品指數，則於前一季上升後稍為回落。 

歐盟7月徵收小包裹關稅 賣家擬轉嫁成本

DHL指出，因應歐盟將於本年7月1日起對低價包裹徵收3歐元的統一定額關稅措施，有出口歐洲並選擇透過價格調整以應對有關影響的賣家當中，超過90%表示計劃把額外關稅成本轉嫁予消費者或與顧客共同承擔。

用家視東南亞為主要替代市場

調查指出，在美國及歐盟貿易政策持續不明朗的背景下，逾3分之1出口歐洲或美洲的空運用家，視東南亞為具強勁增長潛力的主要替代市場。

香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌表示，空運貿易維持上升軌跡，美洲及亞太地區主導地區層面的改善，而東南亞逐漸受到關注，因其於全球貿易政策持續變化下，仍成為具前景的替代市場。

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