九巴母企稱油價急升影響嚴峻 政府補貼僅抵消部分成本 「柴油價兩月內升近200%」

九巴母企載通（062）發出公告，指出政府對柴油價格進行補貼及減免隧道費，只能抵消部分燃油上漲成本，該公司仍需面對燃油價格急升的嚴峻影響。

制定適切營運策略應對

載通表示，其財務受影響的程度，將取決於未來燃油價格變動，現時會持續監察市場發展，並繼續分析及制定適切的營運及財務策略，以應對燃油價格上漲所帶來的影響。

柴油價格加幅遠超原油

該公司表示，中東持續的危機已導致全球原油價格急劇飆升，柴油價格上漲幅度甚至比原油價格更為劇烈，對成品油供應鏈、煉油廠營運，以及全球蒸餾油庫存造成了不同比例的衝擊。該公司指出，自今年2月底以來，柴油價格已從每桶約90美元，大幅上漲近200%，達到每桶250美元，而根據遠期指標顯示，柴油價格在短期內可能會仍然高企。

政府兩個月短期支援

載通稱，政府於4月9日公布應對燃料價格上升的措施，為業界提供了為期兩個月的短期支援，當中包括對柴油價格進行補貼及減免隧道費，並成立「公共交通服務特別申請工作組」，以加快審批公共交通營辦商為靈活應對燃油成本上升所提交的申請。但載通表示，這些短期補貼措施只能抵消部分燃油上漲成本，而該公司仍需面對燃油價格急升的嚴峻影響。

去年油價下降帶動純利倍增

載通去年業績顯示，全年純利3.98億元，按年大增1.1倍，增長金額達2.1億元，當中有一半增幅受惠於自油價下跌，去年燃油成本8.6億元，按年減少1億元或10.5%。