Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九巴母企稱油價急升影響嚴峻 政府補貼僅抵消部分成本 「柴油價兩月內升近200%」

商業創科
更新時間：17:15 2026-04-16 HKT
發佈時間：17:15 2026-04-16 HKT

九巴母企載通（062）發出公告，指出政府對柴油價格進行補貼及減免隧道費，只能抵消部分燃油上漲成本，該公司仍需面對燃油價格急升的嚴峻影響。

制定適切營運策略應對

載通表示，其財務受影響的程度，將取決於未來燃油價格變動，現時會持續監察市場發展，並繼續分析及制定適切的營運及財務策略，以應對燃油價格上漲所帶來的影響。

柴油價格加幅遠超原油

該公司表示，中東持續的危機已導致全球原油價格急劇飆升，柴油價格上漲幅度甚至比原油價格更為劇烈，對成品油供應鏈、煉油廠營運，以及全球蒸餾油庫存造成了不同比例的衝擊。該公司指出，自今年2月底以來，柴油價格已從每桶約90美元，大幅上漲近200%，達到每桶250美元，而根據遠期指標顯示，柴油價格在短期內可能會仍然高企。

政府兩個月短期支援

載通稱，政府於4月9日公布應對燃料價格上升的措施，為業界提供了為期兩個月的短期支援，當中包括對柴油價格進行補貼及減免隧道費，並成立「公共交通服務特別申請工作組」，以加快審批公共交通營辦商為靈活應對燃油成本上升所提交的申請。但載通表示，這些短期補貼措施只能抵消部分燃油上漲成本，而該公司仍需面對燃油價格急升的嚴峻影響。

去年油價下降帶動純利倍增

載通去年業績顯示，全年純利3.98億元，按年大增1.1倍，增長金額達2.1億元，當中有一半增幅受惠於自油價下跌，去年燃油成本8.6億元，按年減少1億元或10.5%。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
商場婆婆扶手梯跌倒無人理 殯儀仔衝前救人怒轟港人冷漠 網民嘆：太多碰瓷唔敢救｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
01:41
二元乘車優惠｜220人平均月搭逾240次  有長者月搭600次 補貼額或達$4440
社會
20小時前
警方在學校調查。蔡楚輝攝
珍惜生命｜北角18歲男學生校園墮樓 手腳骨折昏迷送院
突發
4小時前
理大「年度十大科研與創新故事」 以創新應對全球挑戰 助力綠色低碳轉型與可持續發展
創科資訊
10小時前
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 一文看清申請資格/津貼範圍
長者裝修津貼2026｜「自住物業維修津貼」最高獲$80,000資助！入息+資產限額今年再上調 (附申請資格/津貼範圍)
生活百科
5小時前
Varela涉嫌殺妻後潛逃到香港，逃避美國追捕。
01:23
FBI局長宣布海外拘捕涉殺妻預備役軍人 疑犯2月起藏匿香港
即時國際
6小時前
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
公屋「音畜」鄰居滋擾10年終搬走！事主窮盡方法終靠「這樣」令惡鄰消失：冇諗過！｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
宏福苑聽證會︱居民痛失4位至親 視像通話目睹哥哥倒下 陸啟康哽咽：會盡力搵出真相
社會
5小時前
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
05:57
星島申訴王 | 2小時內被駭客神奇轉走證券戶口900萬 碩士女高層：一輩子努力也白費
申訴熱話
10小時前
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
01:33
京都男童棄屍案｜承認犯案繼父多次轉移遺體 街坊揭雙親尋子詭異行徑：諗起都驚
即時國際
2小時前