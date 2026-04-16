Google料持SpaceX逾5%股份 有望獲千億美元「意外之財」

據彭博引述最新文件指出，Google母企Alphabet對馬斯克旗下SpaceX的早期投資，有望使其獲得千億美元的「意外之財」，反映出SpaceX上市後可能創造的巨額財富。

截至去年底持股6.11%

SpaceX本周在阿拉斯加提交的文件顯示，截至去年底， Google持有SpaceX的6.11%股份；而SpaceX正進行的IPO希望實現2萬億美元的估值，如果按此計算，有關持股價值將達到1,220億美元。

SpaceX與xAI合併後或稀釋股權

不過，在SpaceX於2月與馬斯克旗下另一公司xAI合併後，Google持股比例可能已被稀釋。根據彭博計算，Google目前可能持有SpaceX約5%股份，對應價值則可能約1,000億美元。報道又提到，SpaceX股東只要持有0.05%股份，就已有望一夜之間成為億萬富翁。

早於2015年首次投資SpaceX

事實上，Google早於2015年首次投資SpaceX，與富達投資共同參與了一輪10億美元的融資，當時SpaceX估值達到100億美元，Google和富達投資也因此獲得了SpaceX的10%股份。目前富達投資的持股亦尚不明確，僅有少數幾家基金公開揭露了其持股。

隨著股權稀釋和二級市場股票出售，馬斯克和Google的持股比例均下降。 2020年，當SpaceX首次揭露其在阿拉斯加主要股東時，Google持有該公司7.64%股份，而馬斯克持有47.11%的股份。

至於創投公司Founders Fund，則是SpaceX在2008年的首家機構投資者，當時持有7.77%的股份；然而，Founders Fund上次揭露持有該公司5.76%的股份是在2023年12月，此後其持股比例已降至5%以下的披露門檻。