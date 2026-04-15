Lalamove指內地新能源車訂單履約率逾60% 提前3年達標

即時送貨平台Lalamove發布《可持續發展報告2025》，披露在中國內地的新能源車訂單履約率突破60%，其中麵包車更高達67%，提前三年達成原定2028年的環境目標。

獲ISO 27701私隱認證 連續四年零受傷營運

企業事務總監李志鵬表示，2025年是公司可持續發展的重要里程碑，將數據洞察融入ESG策略，深化平台影響力。此外，Lalamove成功取得ISO 27701私隱資訊管理系統認證，鞏固用戶對數據私隱的信任，並在全球各市場連續第四年維持99.9%的零受傷營運率。

公司表示，Lalamove主要的碳排放源自司機夥伴的範圍3排放，因此推動新能源車普及是最直接有效的減碳措施。公司與內地領先車廠合作，為司機提供合適的新能源車型，並優化路線規劃與訂單匹配，減少空駛里程。

社區關懷方面，公司「Deliver Care」計劃涵蓋賑災救援、兒童援助等領域。去年11月香港大埔火災，Lalamove捐款600萬元。

