促進貿易投資便利化 外銀境內分行境外貸款槓桿率上調至1.5

中國人民銀行、國家外匯管理局聯合公佈，為更好發揮金融服務實體經濟、促進貿易投資便利化作用，調整銀行業金融機構境外貸款業務的槓桿率。

將境內外商獨資銀行、境內中外合資銀行、外國銀行境內分行的境外貸款槓桿率由0.5上調至1.5，香港、澳門及台灣地區的金融機構在內地（大陸）設立的銀行機構比照適用。將進出口銀行的境外貸款槓桿率由3上調至3.5。如計算的境外貸款餘額上限小於100億元，核定該銀行境外貸款餘額上限為100億元。

公佈又指，境內銀行通過向境外銀行融出資金等方式間接向境外企業發放一年期以上本外幣貸款的，可由境外銀行依據其所在國家或地區相關法律法規辦理。