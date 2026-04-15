老虎證券單季新股申購金額破2000億元 每五位用戶中就有1位熱衷於打新

隨著宏觀經濟環境改善及大型新股相繼掛牌，香港新股（IPO）市場迎來強勁復甦。券商老虎國際公布，第一季度新股業務錄得爆發式增長，其中老虎證券（香港）表現單個季度新股申購金額突破2000億元，較去年同期激增6.67倍，創下進軍香港三年以來的單季歷史新高。同時該平台數據顯示，每五位活躍的香港客戶中，就有一位熱衷於參與新股認購。

老虎國際累計新股申購金額高達5437.15億元 按年大幅增長1.7倍

2026年第一季度，老虎國際累計新股申購金額高達5437.15億元，按年大幅增長1.7倍。根據AIPO（捷利交易寶）數據統計，老虎國際第一季度整體新股孖展金額穩居市場第三位。同時本地業務亦迎來爆發，第一季度老虎證券（香港）申購金額超過2,000億元，佔集團總申購額近一半，較去年同期激增6.67倍，上述的申購規模，使老虎證券（香港）位居全港市場第四位。

老虎證券每五位客戶有一位抽新股 偏愛新經濟板塊

另外，該公司還指，老虎證券（香港）的平台數據顯示，打新已成為帶動香港業務增長的核心引擎。目前老虎證券（香港）的打新帳戶滲透率高達21.21%，相當於每五位活躍的香港客戶中，就有一位熱衷於參與新股認購。此外，打新獲客滲透率亦錄得28.11%的高水平，意味著在第一季度的新開戶香港客戶中，接近三成用戶入金後的首筆交易即為新股申購。

在行業偏好方面，老虎證券（香港）指出，投資者目前將焦點集中於具備長期增長潛力的新經濟板塊，包括人工智能（AI）、半導體及生物科技領域。其中，受惠於全球AI技術的突破與應用落地，相關概念股的新股申購熱情在第一季度尤為高漲。

引入更多優質的新股熱門項目

老虎證券（香港）首席運營官王珊表示，第一季香港新股市場表現亮眼，公司能在激烈競爭中突圍，核心優勢在於強大的資金實力、卓越的產品體驗與執行效率。展望未來，老虎證券（香港）將繼續把握香港資本市場的發展機遇，引入更多優質的新股熱門項目，並持續以科技創新賦能金融服務，致力成為全港投資者參與新股認購及全球資產配置的首選平台。