星展香港26億元增購6層中環中心 「對港商業房地產市場正面樂觀」

星展香港宣布，意向洽購香港中環中心額外6層辦公樓層，涉及總建築面積151,934平方呎，成交價26.19億港元，為今年來香港商業地產市場上最大宗的交易。 《星島》日前已報道，世茂集團創辦人許榮茂售出6層寫字樓予星展銀行，呎價不足2萬，屬於市價水平，但較高峰期顯著回落約50%。

交易完成後，星展香港於中環中心的總持有辦公樓層將增至14層，該行指此舉印證其對香港的信心，亦有助整合前線團隊以更貼近客戶需求，並為高增長的業務線，特別是財富管理業務的規劃整合與擴展預留充裕空間。

龐華毅：印證對港堅定不移承諾

星展北亞區主管及星展香港行政總裁龐華毅表示，是次意向投資印證該行對香港市場堅定不移的承諾，以及對香港作為頂尖國際金融樞紐所具備的長期經濟活力充滿信心。他又表示，對香港商業房地產市場前景保持正面樂觀。此次收購完成後，有助進一步提升業務規模，為客戶提供更優質的服務，為香港的持續成功作出貢獻。

星展2年前向「磁帶大王」購入2層

中環中心75%業權於2017年以402億元易手，屬於矚目世紀「大刁」，當年許榮茂以私人名義一口氣購入9層寫字樓，為僅次於「小巴大王」馬亞木的第二大買家。許榮茂繼早前將55樓全層拆細出售之後，日前市場消息傳出出售6層，包括31樓、32樓、56樓、62樓、63樓及76樓，涉及總樓面逾15萬方呎。

星展向來是該商廈最大用家。翻查資料，星展對上一次購入中環中心樓面，為2024年時向「磁帶大王」陳秉志購入66樓及75樓全層，平均每方呎成交價約2.6萬元。