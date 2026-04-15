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Anthropic據報估值有望達8000億美元 較2月時翻倍

商業創科
更新時間：10:57 2026-04-15 HKT
發佈時間：10:57 2026-04-15 HKT

據彭博引述消息報道，Anthropic收到幾位投資者新一輪融資提議，並可能使其估值達到8,000億美元或更高，但迄今為止一直拒絕這些提議；同時，Anthropic與投資者之間的談判仍處於早期階段，交易可能無法達成，或者細節可能會有所變動。

一系列AI工具刺激收入激增

報道提到，Anthropic於2月一輪300億美元融資時，估值為3,500億美元；換言之，最新估值已較當時翻倍。另外，Anthropic也曾討論過最早於10月上市。

報道又指，Anthropic發布了一系列AI工具，以徹底改變企業處理從編碼到網絡安全等各項任務的方式，引起了越來越多企業客戶的共鳴，推動了公司收入激增，同時也加劇了與競爭對手OpenAI之間的競爭。Anthropic早前已宣布，其年化收入達300億美元，較幾個月前的190億美元實現了顯著成長。

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