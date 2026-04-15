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陳茂波指香港劍指全球第二大國際金融中心 財富管理業受惠內地居民配置需求增

商業創科
更新時間：10:39 2026-04-15 HKT
發佈時間：10:39 2026-04-15 HKT

財政司司長陳茂波出席滙豐全球投資峰會時指出，以長遠視角看，有信心香港在未來10至15年劍指全球第二大國際金融中心，並直言「If you want to invest in the future，invest in Hong Kong（如果想投資未來，就投資香港）」。

發展不限股市 全力豐富金融產品

陳茂波強調，香港金融中心的發展不僅限於股市，正全力豐富金融產品，覆蓋固定收益、外匯、綠色金融、可持續金融等多個領域。他又提到，穩定幣為低成本及交易更迅速的跨境支付工具，但亦帶來風險，因此香港設牌照制度框架。

陳茂波表示，地緣政治與技術變革是當前金融業面臨的主要課題，越來越多內地企業選擇香港作為全球擴張的平台，正積極打造創新科技樞紐，過去十年已投入約200億元升級科技基礎設施，未來將重點吸引科技企業落戶。

此外，他指內地居民離岸資產配置需求日增，為香港財富管理業帶來發展空間，並對內地未來十年經濟發展充滿信心，而香港將直接受益於這一發展紅利。

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