惠康暫未受高油價影響 料短期不加價 IKEA食品受捧「每分鐘賣逾11粒肉丸」

隨着北上消費及電商興起，本港市場格局已變，零售商紛各出奇謀求突破。負責惠康業務的DFI 零售集團零售食品（香港及澳門）常務董事陳建麟在傳媒午宴上表示，香港一向是零售業競爭激烈的市場，但惠康自去年9月推出「係堅價」計劃後，相關產品銷量上升50%，「網購店取」銷售額則較去年增長4倍。截至今年3月，惠康在全港215間分店提供網購店取，涵蓋新鮮食品及乾貨。

被問到公司與多個內地品牌合作時，陳建麟指是反映市場需求及滿足客人需要。另一方面，在美伊衝突引發的高油價危機下，由於惠康貨源較多來自內地及亞洲，物流成本相對可控，店舖產品短期內料不會加價。

萬寧舉行嘉年華 拉近與顧客關係

萬寧香港、澳門及中國常務董事劉家昌亦坦言，本港零售商難以與內地鬥平，公司將以可信賴的健康顧問作定位，期望引領市場從「功能性健康」升級至「全方位健康生活」。此外，萬寧亦將於4月25日至26日在西九文化區大草坪舉行「BoostUP好狀態嘉年華」，拉近與顧客關係。

他提到，萬寧香港及澳門去年同店銷售按年升5%，其中表現最突出的正是健康保健類別，而以臨床實證、預防為主導的 「全方位健康產品」亦錄得接近雙位數增長。個人化專業健康服務之中，Becon肌膚分析自去年6月推出以來，約70%體驗過的顧客會即場購買產品，平均消費達一般門店3倍。

IKEA攻Pop-up Store 按需要推產品

此外，IKEA宜家家居北亞區董事總經理李超誠表示，為了令更多顧客接觸到品牌，近年都積極探索限定店舖（Pop-up Store）的營運模式，並按不同時期及地區推出不同產品，當中包括多款浴室、廚房及睡房產品，以及收納用品或毛公仔等，並有多款瑞典經典美食如肉丸及甜品等。同時，目前16間指定惠康超級市場，亦有提供IKEA產品自取服務。

他更透露，食品已成為業務不可或缺的一部分，目前銷售比例佔整體業務14%至15%。若以2025年計，每分鐘賣出超過11粒肉丸，以及每分鐘賣出超過4杯新地。

對於油價高企，李超誠指公司在全球採購，且在內地及東南亞如馬來西亞設有貨倉，故暫未影響到運輸成本，旗下貨品至少半年內無加價壓力。

7-Eleven推多項活動慶祝45周年

7-Eleven香港及澳門常務董事雷理良則表示，公司訂立三大核心策略，分別為鮮食、數碼轉型及門店體驗，以重新定義「便利」，並藉此增加非煙草產品銷售。針對今年45年周年慶，公司夥拍香港品牌GRS & BeCandle推出潮流單品，其中GRS產品反應熱烈；除了跑馬地首間分店重現80年代的經典店舖設計，旺角及荃灣亦打造了兩間極具香港特色的45周年主題店。

他更提到將推出45周年限定yuu驚喜，會員於明日（15日）早上7時起購物滿100元可享8折優惠。