Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

國際航運公會斥霍爾木茲海峽收通行費屬倒退 憂開壞先例

商業創科
更新時間：16:47 2026-04-14 HKT
發佈時間：16:47 2026-04-14 HKT

中東局勢衝擊全球航運業，國際航運公會候任主席John Denholm批評，美國及伊朗計劃在霍爾木茲海峽徵收通行費，對航運界是一種倒退，強調航行自由對自由貿易至關重要。

John Denholm來港出席航運界活動時表示，維護航行自由至關重要，是自由貿易的重要支柱，公會絕不接受霍爾木茲海峽徵收通行費，批評是一種倒退，亦會開壞先例，「可能之後直布羅陀海峽、英吉利海峽都要收費。」

局勢影響未及疫情廣泛 關注物流鏈中斷

Denholm表示，目前航運供應鏈問題雖不及疫情時期廣泛，亦主要集中在油氣運輸層面，但仍值得關注，舉例指大量原本運往海灣地區的貨櫃，需在印度及斯里蘭卡卸貨，導致物流鏈中斷，往往需要一段時間才能恢復。

Denholm續稱，船東在中東局勢首要關注是海員安全，但業界在戰爭面前只是旁觀者，觀乎美伊談判過程中，美國近日封鎖霍爾木茲海峽是釋出不利訊號。但他個人相信最終將迎來和平，亦是解決當前危機的最佳方法。

香港續發揮自由貿易優勢

對於香港的影響，Denholm認為，目前地緣政治局勢未有帶來重大改變，指出「香港是世界航運界的重要組成部分」，繼續發揮其自由貿易優勢，並指出外資船東在香港及中國融資，較歐洲更容易。

船東會林詩鍵：業界對國際事件有應對經驗

香港船東會常務副主席暨國際航運公會航運政策委員會主席林詩鍵則表示，由於戰事爆發只有6星期，很多船東仍未有心理準備，但對國際事件已有應對經驗，目前業界主要以審慎觀望為主，並正密切關注海員安全，以及燃油成本與供應情況，相信「國際問題有好多方法去處理」。

林詩鍵補充，在《國際法》保護下，目前貿易仍能繼續進行，但局勢多變，重申公會倡導自由貿易，會為此努力爭取。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
2026-04-13 18:28 HKT
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
3小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
6小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
10小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
23小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
4小時前