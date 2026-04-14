國際航運公會斥霍爾木茲海峽收通行費屬倒退 憂開壞先例

中東局勢衝擊全球航運業，國際航運公會候任主席John Denholm批評，美國及伊朗計劃在霍爾木茲海峽徵收通行費，對航運界是一種倒退，強調航行自由對自由貿易至關重要。

John Denholm來港出席航運界活動時表示，維護航行自由至關重要，是自由貿易的重要支柱，公會絕不接受霍爾木茲海峽徵收通行費，批評是一種倒退，亦會開壞先例，「可能之後直布羅陀海峽、英吉利海峽都要收費。」

局勢影響未及疫情廣泛 關注物流鏈中斷

Denholm表示，目前航運供應鏈問題雖不及疫情時期廣泛，亦主要集中在油氣運輸層面，但仍值得關注，舉例指大量原本運往海灣地區的貨櫃，需在印度及斯里蘭卡卸貨，導致物流鏈中斷，往往需要一段時間才能恢復。

Denholm續稱，船東在中東局勢首要關注是海員安全，但業界在戰爭面前只是旁觀者，觀乎美伊談判過程中，美國近日封鎖霍爾木茲海峽是釋出不利訊號。但他個人相信最終將迎來和平，亦是解決當前危機的最佳方法。

香港續發揮自由貿易優勢

對於香港的影響，Denholm認為，目前地緣政治局勢未有帶來重大改變，指出「香港是世界航運界的重要組成部分」，繼續發揮其自由貿易優勢，並指出外資船東在香港及中國融資，較歐洲更容易。

船東會林詩鍵：業界對國際事件有應對經驗

香港船東會常務副主席暨國際航運公會航運政策委員會主席林詩鍵則表示，由於戰事爆發只有6星期，很多船東仍未有心理準備，但對國際事件已有應對經驗，目前業界主要以審慎觀望為主，並正密切關注海員安全，以及燃油成本與供應情況，相信「國際問題有好多方法去處理」。

林詩鍵補充，在《國際法》保護下，目前貿易仍能繼續進行，但局勢多變，重申公會倡導自由貿易，會為此努力爭取。