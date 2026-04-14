諾和諾德夥OpenAI研發藥物 AI分析數據 識別具潛力候選藥

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）宣布與OpenAI建立合作夥伴關係，將AI技術應用至藥物研發、生產製造及商業營運等範疇。諾和諾德表示，今次合作將利用OpenAI技術分析複雜數據、識別具潛力的藥物候選項目，並改善製造、供應鏈、分銷及企業營運效率。集團指出，首輪試點計劃將於研發、生產及商業部門展開，目標於2026年底前完成全面整合。

事實上，諾和諾德近年在全球減肥藥市場面對禮來（Eli Lilly）競爭。禮來本月取得美國批准推出減肥藥丸Foundayo，而諾和諾德則於今年1月推出口服版Wegovy。分析師預期，未來10年減肥藥市場每年收入有望超過1,000億美元。

目前愈來愈多藥廠正利用AI簡化藥物開發流程，包括招募臨床試驗參與者、選擇試驗地點，以及準備監管申報文件。不過，業界高層認為，AI技術尚未完全解決發現重大新分子的挑戰性任務。

稱非取代員工 而是提升效率

諾和諾德行政總裁Mike Doustdar在訪問中表示，今次合作目標並非取代科學家，而是進一步增加他們的工作能力。他強調，此次合作無意裁減現有員工數目，而是希望提高生產力，減慢未來招聘人手的速度。

Doustdar指出，AI將有助員工更快、更有效率地完成工作，令公司無需如過往那樣大幅擴充人手。值得留意的是，他於去年上任CEO後，便隨即宣布重組計劃，裁減9,000個職位。