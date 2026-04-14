Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

諾和諾德夥OpenAI研發藥物 AI分析數據 識別具潛力候選藥

商業創科
更新時間：17:08 2026-04-14 HKT
發佈時間：17:08 2026-04-14 HKT

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）宣布與OpenAI建立合作夥伴關係，將AI技術應用至藥物研發、生產製造及商業營運等範疇。諾和諾德表示，今次合作將利用OpenAI技術分析複雜數據、識別具潛力的藥物候選項目，並改善製造、供應鏈、分銷及企業營運效率。集團指出，首輪試點計劃將於研發、生產及商業部門展開，目標於2026年底前完成全面整合。

事實上，諾和諾德近年在全球減肥藥市場面對禮來（Eli Lilly）競爭。禮來本月取得美國批准推出減肥藥丸Foundayo，而諾和諾德則於今年1月推出口服版Wegovy。分析師預期，未來10年減肥藥市場每年收入有望超過1,000億美元。

目前愈來愈多藥廠正利用AI簡化藥物開發流程，包括招募臨床試驗參與者、選擇試驗地點，以及準備監管申報文件。不過，業界高層認為，AI技術尚未完全解決發現重大新分子的挑戰性任務。

稱非取代員工 而是提升效率

諾和諾德行政總裁Mike Doustdar在訪問中表示，今次合作目標並非取代科學家，而是進一步增加他們的工作能力。他強調，此次合作無意裁減現有員工數目，而是希望提高生產力，減慢未來招聘人手的速度。

Doustdar指出，AI將有助員工更快、更有效率地完成工作，令公司無需如過往那樣大幅擴充人手。值得留意的是，他於去年上任CEO後，便隨即宣布重組計劃，裁減9,000個職位。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
PayMe電子支付平台5.14起新規定！強制1類用戶上傳身份證 逾期即停用4大服務 附新增步驟
時尚購物
23小時前
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
煤氣費有回贈 每戶最多可享$100！6.30前登記賬單 加做多1步即賺 附登記領取教學
生活百科
6小時前
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
帶1歲B女去白事掀議！港爸媽曝光家中CCTV「不明現象」崩潰求救：撞咗嘢？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
新股上市不足1個月即停牌查數 業界稱事件不尋常 股價累跌逾64%
股市
2026-04-13 09:59 HKT
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
施明遺願曝光 拒絕爭拗最緊要係兩個仔好 赴美生活曾遭黑幫追殺 難忍大仔因一事名譽掃地
影視圈
3小時前
恒大許家印當庭認罪。
01:38
恒大集資詐騙案一審開庭 許家印當庭認罪法院擇期宣判
即時中國
6小時前
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
旺角兆萬放題「紅火鮮料火鍋專門店」結業！親做網紅拍片救市 老闆苦嘆：諗到頭髮都冇晒
飲食
10小時前
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
港女深圳搭的士漏手機慘被「玩殘」？中伏爆司機「隱藏玩法」 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
銅鑼灣時代廣場周末「靜過圖書館」？港人目擊嘆心酸 網民：千禧年嗰陣時好旺……
生活百科
23小時前
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
曾志偉搞60圍慈善素宴星光熠熠  幼子曾國猷激罕現身  邱淑貞戴過百萬名錶美人遲暮？  
影視圈
4小時前